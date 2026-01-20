台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。台積電（2330）開盤價1,740，下跌20元。

群益投顧表示，台積電法說會釋出大利多、重振市場對AI發展信心；台美關稅談判結果出爐，該不確定性消弭。格陵蘭議題越演越烈，美歐關係逐漸緊張；美國聯準會主席人選牽動市場對未來降息態度預期。

市場再度傳聞美國最高法院預計1月20日針對川普實施關稅措施是否違憲，宣讀判決意見，恐將造成市場震盪幅度加劇。2025年12月中迄今，台股指數呈驚驚漲格局，台股基本面、題材面等皆樂觀偏多，較大不確定因素為國際性系統風險與漲多拉回修正；短線盪幅度較大，挑選股價基期偏低或漲多拉回營收獲利展望佳的績優股，擇優謹慎靈活操作。

操作題材可留意：

1.機器人概念股─輝達執行⻑黃仁勳不斷強調目前已進入物理 AI(Physical AI)時代,機器人將正式走入真實世界中；特斯拉人形機器人預計今年中正式量產，包括阿波羅、波士頓動力等美國機器人大廠，以及鴻海（2317）集團亦傳出最快今年底量產，機器人領域將持續成為投資顯學。

2.記憶體概念股─隨著國際一線記憶體大廠持續將資源轉向先進製程與高頻寬記憶體（HBM），使DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC／MLC NAND等被市場視為成熟產品的舊世代記憶體供給受限，但相關產品廣泛應用於企業級系統、工控、網通與部分資料中心設備等需求高，導致供需失衡,記憶體價格大漲。

美股周一（19日）因馬丁路德紀念日休市一天。

三大法人周集中市場合計賣超465..3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超280.3億元，投信賣超131.9億元，自營商（自行買賣）賣超12億元，自營商（避險）賣超40.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7口至6,376口，其中，外資淨空單增加477口至33,726口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加570口至9,725口。

選擇權未平倉量部分，01月大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在32,300點，月賣權最大OI落在30,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.58下降至1.5。