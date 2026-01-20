全球投資信心增溫 美股基金淨流入居冠

政策與選舉題材支撐，全球股市震盪收紅。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月9日至1月14日止近一周，美股基金再度轉為淨流入且以365.24億美元居冠，全球新興市場、歐洲與亞太不含日本股票市場，則分別以66億美元到23億美元不等位居第二、第三及第四。

安聯投信表示，美國最高法院尚未就美國總統川普關稅案作出裁決，引發外界對於美國聯準會獨立性的擔憂，加上伊朗等地緣政治局勢受到關注，美股承壓表現相對持平，歐股則因投資人對潛在財政刺激和經濟成長保持信心，延續漲勢。

在美歐市場以外，安聯投信表示，儘管地緣政治干擾持續，但日本首相高市早苗有意解散國會提前大選，激勵樂觀氣氛，日本匯市表現因大選因素及日本央行不確定而受到壓抑；新興市場部分則是受惠金屬原物料等行情。近期市場氛圍大致上處於一方面擔憂美伊緊張局勢，但同時間又伴隨企業財報喜憂參半，因此市場資金多轉進需求較穩定的消費、防禦主題等板塊，成長股稍早先承壓、但隨後逐步回歸基本面，類股漲跌互見，以必須消費、電動車表現相對較佳。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管地緣政治風險干擾不斷，股市2026年開年表現強勁，亞股以科技類股領漲，拉丁美洲和新興歐洲則分別以原物料、工業類股最強。中國大陸對日本祭出新一輪出口限制，中日關係緊張加劇，壓抑日股表現，美股在強勁財報護體下，展現驚人韌性。

展望後市，莊凱倫表示，隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在全球多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

美國川普政府推動的親商政策，包括減稅、放鬆監管、振興本土製造及製造業回流，正實質優化企業利潤結構，為經濟前景與市場基本面提供實質支撐；相關政策效應可望帶動更廣泛消費意願與企業投資動能，構成中長期市場表現的重要推力。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，受到美股四大指數全面上揚，科技業與金融業財報護體提振，加上台美達成協議，宣布台灣對等關稅調降至15%且不疊加等諸多消息帶動，挹注市場多頭信心，台股氣勢如虹。

安聯投信台股團隊表示，市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，尤其是產業能見度相關訊息明顯優於市場預期，在AI題材相關撐腰及關稅傳佳音等雙利多提振下，交投持續熱絡。

展望後市，ChatGPT問世已超過三年，企業資本及股市資金紛紛投入高度成長的AI相關領域，但隨著成長基期墊高及投資人開始針對投資報酬率更為審慎評估，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放逐步開始出現分化。

在投資機會上，安聯投信台股團隊表示，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，盤面上在資金與風格輪動下，靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。展望後市，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐，資金回流、AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能；景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎。