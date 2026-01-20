快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

基本面持穩 投資級債淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月9日至1月14日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以102.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入9.2億美元。

安聯投信表示，美國失業率下降，多位美國聯準會官員暗示支持元月將按兵不動，美國公債殖利率大致持平，但多數債券利差收斂，帶動債市全面上漲，其中通膨連結債、機構MBS表現較強，市政債與政府債表現相對弱勢。

美國去(2025)年12月新增非農就業人數不及預期，不過失業率下降，密西根大學2026年1月消費者信心亦升至四個月最高，消費者物價指數(CPI)去年12月核心CPI年比升幅回落至四年以來最低水平。投資級債續漲，資金淨流入大幅增加，總體環境穩健，風險債具表現空間，美國10年期公債殖利率整週持平，收在4.17%。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國非投資等級債目前殖利率仍高於6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率可望繼續低於歷史平均。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，經歷2025年降息之後，2026年各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨的情況支撐經濟表現，全球多數央行仍將維持寬鬆貨幣政策。

劉珉睿表示，美國聯準會去年12月再降息1碼，並推出短債購買計畫藉以提供充足流動性，顯見其寬鬆態度，今年適逢聯準會主席更換，新任人選對於政策寬鬆程度及如何整合聯準會內部意見將是觀察重點。

劉珉睿表示，全球經濟放緩，預估仍會呈現軟著陸，企業信用基本面及發行品質俱佳情況下，維持多元配置，佈局上將著重高品質債券，適度分配在非投資等級債券部分；另外在新興債券部分，考量近期風險資產出現反彈，新興市場匯率出現升值，基金動態調整當地貨幣債券部位。

美國聯準會 債券 新興市場

延伸閱讀

多重資產基金 科技吃香 兆豐日本優勢漲逾14%最高

五檔債券型 規模大躍進

台積電掃貨10億債券！金融債ETF熱度升…00958B、00986B近月績效名列前茅

最後買進日2/2！00959B、00983B、00984B配息金額出爐…債券殖利率優於股票

相關新聞

台股夯 55%民眾看好台股後市 僅18%看跌

民眾對台股後市看法明顯轉趨樂觀。根據國泰金控最新公布的2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，有55%的民眾預期未來半年...

台股跌逾200點下探五日線 台積電開低20元

台股20日開盤指數下跌54.95點，開盤指數為31,584.34點；賣壓持續出籠，指數下挫逾200點，下探5日均線支撐。...

國泰金1月國民經濟信心調查：民眾看上半年台股上看3萬、下探2.5萬點

國泰金控20日發布2026年1月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數皆上升，並有過半數民眾預期今年經濟成長率...

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標...

iPhone 供應鏈 大摩點將

儘管蘋果今年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）證券預...

證交所今年IPO 動能強

臺灣證券交易所董事長林修銘在CNBC電視專訪中指出，展望2026年，上市申請家數可望延續去年45家的強勁動能，其中，逾八...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。