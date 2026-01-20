基本面持穩 投資級債淨流入居冠

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月9日至1月14日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以102.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入9.2億美元。

安聯投信表示，美國失業率下降，多位美國聯準會官員暗示支持元月將按兵不動，美國公債殖利率大致持平，但多數債券利差收斂，帶動債市全面上漲，其中通膨連結債、機構MBS表現較強，市政債與政府債表現相對弱勢。

美國去(2025)年12月新增非農就業人數不及預期，不過失業率下降，密西根大學2026年1月消費者信心亦升至四個月最高，消費者物價指數(CPI)去年12月核心CPI年比升幅回落至四年以來最低水平。投資級債續漲，資金淨流入大幅增加，總體環境穩健，風險債具表現空間，美國10年期公債殖利率整週持平，收在4.17%。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國非投資等級債目前殖利率仍高於6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率可望繼續低於歷史平均。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，經歷2025年降息之後，2026年各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨的情況支撐經濟表現，全球多數央行仍將維持寬鬆貨幣政策。

劉珉睿表示，美國聯準會去年12月再降息1碼，並推出短債購買計畫藉以提供充足流動性，顯見其寬鬆態度，今年適逢聯準會主席更換，新任人選對於政策寬鬆程度及如何整合聯準會內部意見將是觀察重點。

劉珉睿表示，全球經濟放緩，預估仍會呈現軟著陸，企業信用基本面及發行品質俱佳情況下，維持多元配置，佈局上將著重高品質債券，適度分配在非投資等級債券部分；另外在新興債券部分，考量近期風險資產出現反彈，新興市場匯率出現升值，基金動態調整當地貨幣債券部位。