美股休市 投顧：台股走勢留意英特爾財報與川普演說

美股19日因馬丁路德金恩紀念日休市，台指期夜盤下跌114點，台積電期貨盤後下跌5元。投顧表示，這週留意台灣時間23日清晨公布的英特爾財報，觀察對台股AI、半導體股走勢影響。

另外，投顧指出，市場聚焦美國總統川普（DonaldTrump）訂21日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發表演說；以及本週將公布11月PCE物價指數，此為聯準會（Fed）偏好的通膨指標。

台股19日漲230.59點，收在31639.29點，成交值新台幣7993億元。三大法人同步賣超，合計賣超465.31億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超280.34億元。

個股方面，外資買超前3名為台新新光金4萬3054張、凱基金3萬703張，和台泥2萬6089張。

賣超榜方面，外資賣超前3名為緯創5萬7229張、可寧衛4萬9938張，和群創3萬7881張。

產業訊息部分，動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科19日召開線上法說會，2025年第4季稅後淨利110.83億元，每股純益3.58元，2025全年營運轉盈，每股純益2.13元，總經理李培瑛表示，2026年第1季DRAM價格可望持續上漲，毛利率也將進一步攀升。