台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓 上演精彩戲碼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電（2330）股價創新高領航下，加權指數盤中衝上31,827點，進逼「32K」，終場漲230點收31,639點，再寫新高。

展望後市，法人指出，多項指標仍處偏多格局，本周仍樂觀看待，高點不必預設立場。

散戶積極進場，從代表散戶動態的融資餘額節節攀升可見一斑，昨天暴增60.2億元，今年來飆增260億元，整體餘額升至3,694.1億元，為2007年12月13日3,736.4億元後新高。

三大法人昨同步站在賣方，合計賣超462.1億元。其中，外資由買超轉賣超277.9億元，且在台指期未平倉淨空單增加477口至33,726口，期現貨同步放空。投信賣超131.2億元，連17賣；自營商由買超轉賣超53億元。在內資發威下，逆轉昨天三大法人賣超。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股帶量再創新高，融資餘額及當沖都居高不下，顯示散戶的樂觀情緒高漲，短期內有望持續支撐大盤。但「水能載舟，亦能覆舟」，一旦氣氛反轉，拉回速度也會相當快。本周可觀察美股財報及川普在達沃斯論壇的表現。

加權指數昨日開盤一度跌近100點，在記憶體、被動元件、PCB「漲價三兄弟」個股接連亮燈漲停點燃多頭氣勢後翻紅並一路走高，盤中最高來到31,827點，再創盤中新天價，終場漲230點，收31,639點再創新高；成交金額比前一日下滑3.2%至8,234億元，但仍是史上第三大交易量，也是今年以來第四度超過8,000億元。

台積電法說會行情持續發力，一度漲40元、衝上1,780元盤中歷史天價，終場漲20元，收在1,760元新高價，漲幅1.1%，領先加權指數的0.7%漲幅。

台積電市值昨日來到45.6兆元創高，帶動集中市場總市值來到103.1兆元；櫃買指數漲0.8%推升櫃買市場總市值到7.9兆元，兩者合計達111兆元，同步創新高。

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

抽中台積電股票遭掛電話 北市產發局長笑：市民有防詐意識

美台財報季 多空風向球

股市成交量放大 國安基金賣股更加「去無蹤」

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

儘管蘋果2026年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）...

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

台股2026年正式衝破3萬點大關，大盤指數持續向上挺進，易經財經專家陶文表示，2026年台股投資求財卦象是「艮為山」，行...

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計...

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44...

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超565.63億元，買超台新新光金（2887）15.81萬張最多，另賣超友達...

