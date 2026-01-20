台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓 上演精彩戲碼

台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電（2330）股價創新高領航下，加權指數盤中衝上31,827點，進逼「32K」，終場漲230點收31,639點，再寫新高。

展望後市，法人指出，多項指標仍處偏多格局，本周仍樂觀看待，高點不必預設立場。

散戶積極進場，從代表散戶動態的融資餘額節節攀升可見一斑，昨天暴增60.2億元，今年來飆增260億元，整體餘額升至3,694.1億元，為2007年12月13日3,736.4億元後新高。

三大法人昨同步站在賣方，合計賣超462.1億元。其中，外資由買超轉賣超277.9億元，且在台指期未平倉淨空單增加477口至33,726口，期現貨同步放空。投信賣超131.2億元，連17賣；自營商由買超轉賣超53億元。在內資發威下，逆轉昨天三大法人賣超。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股帶量再創新高，融資餘額及當沖都居高不下，顯示散戶的樂觀情緒高漲，短期內有望持續支撐大盤。但「水能載舟，亦能覆舟」，一旦氣氛反轉，拉回速度也會相當快。本周可觀察美股財報及川普在達沃斯論壇的表現。

加權指數昨日開盤一度跌近100點，在記憶體、被動元件、PCB「漲價三兄弟」個股接連亮燈漲停點燃多頭氣勢後翻紅並一路走高，盤中最高來到31,827點，再創盤中新天價，終場漲230點，收31,639點再創新高；成交金額比前一日下滑3.2%至8,234億元，但仍是史上第三大交易量，也是今年以來第四度超過8,000億元。

台積電法說會行情持續發力，一度漲40元、衝上1,780元盤中歷史天價，終場漲20元，收在1,760元新高價，漲幅1.1%，領先加權指數的0.7%漲幅。

台積電市值昨日來到45.6兆元創高，帶動集中市場總市值來到103.1兆元；櫃買指數漲0.8%推升櫃買市場總市值到7.9兆元，兩者合計達111兆元，同步創新高。