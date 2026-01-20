快訊

證交所今年IPO 動能強

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘接受CNBC電視專訪，分享2026年資本市場展望。證交所／提供
臺灣證券交易所董事長林修銘在CNBC電視專訪中指出，展望2026年，上市申請家數可望延續去年45家的強勁動能，其中，逾八成可望來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較去年約七成的占比提升，凸顯台灣資本市場前瞻產業發展的吸引力。

林修銘15日接受CNBC電視專訪，這也是他自2022年7月上任以來，第二度接受CNBC採訪，彰顯台灣資本市場的國際關注度持續升溫。

林修銘在訪談中分享對台灣資本市場2026年的展望。他指出，全球股市表現與地緣政治及全球經濟情勢密切相關，但在預期聯準會降息、AI產業需求持續、全球經濟穩健成長的背景下，台灣產業基本面穩健，2025年總成交值近百兆（約3兆美元），顯示市場動能強勁，資本市場仍具高度成長潛力。

展望2026年，上市申請家數可望延續去年45家的強勁動能，其中，逾八成可望來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較去年約七成的占比提升，凸顯台灣資本市場前瞻產業發展的吸引力。

林修銘表示，台灣半導體及伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐台股表現。此外，2025年IPO申請家數達45家，創近10年新高，凸顯企業對資本市場高度信心與投資熱度。

2025年上市公司營收年增13.8%，其中科技類股成長21.6%、非科技類股小幅衰退2.7%，展現市場韌性，不論科技或非科技產業，上市公司因應關稅措施展現強韌經營力，獲得國內外投資人高度信賴。科技產業受外界關注較多，但非科技產業面對外部環境變化，亦積極調整產能布局、拓展多元市場，並加速轉型升級，提升產品品質與差異化程度，展現長期經營的韌性。

至於兩岸政治、地緣風險為長期存在的兩大干擾因素，並非近年才出現，然而，台股長期走勢已以實質表現回應市場疑慮，市值自2016年的27.25兆元（約0.87兆美元）攀升至2025年底的94.36兆元（約3.00兆美元），增加近245%，清楚顯示市場基本面優勢足以超越政治干擾。不僅如此，外資投資行為亦提供明確佐證，外資持股市值占比由2016年的39.94%升至2025年的47.42%、成交值占比由30.4%升至35.3%，反映國際投資人對台灣資本市場長期穩健表現的高度肯定，外資未因地緣政治因素影響對台股信心。

林修銘表示，證交所高度重視外資投資趨勢，並持續推動多項創新措施，優化對外資投資人的服務，提升台灣資本市場的國際競爭力。面對兩岸情勢與美國關稅政策，台灣資本市場持續鞏固市場實力、穩健基礎，透過健全的市場架構、持續創新的制度，以及長期累積的投資人信任，資本市場得以在外部風險下維持高度信心，支撐長期評價與穩定運作。

