就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

盤勢分析

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

短線觀察重點轉向22日美歐PMI、華府政治風險與財報動態；美國PCE因統計時滯，參考性有限，但零售銷售成長0.6%及初領失業金19.8萬人顯示需求仍韌性可期，市場對聯準會降息時點已順延至6月。

整體而言，關稅風險拉高波動，但AI資本循環與效率化驅動的獲利可見度，仍是支撐股市中期評價的關鍵主線。

投資建議

台股昨（19）日上漲230.59點收31,639.29點，位於所有均線之上，技術面呈多頭走勢。隨行情急漲，盤面震盪幅度同步加大，成交量能維持高檔，顯示市場正處於高檔換手階段。技術面，由於指標已進入過熱區間，加上部分個股籌碼沉澱不足，短線仍可能面臨回檔整理壓力。

展望後市，基本面受AI與HPC需求支撐，先進封裝成長動能強勁；隨台美關稅機制底定、以投資換關稅、稅率約15%優於多數對手，傳產出口受惠度提升，獲利可望改善。關鍵物料的供應穩定性、國際經濟走勢及金融市場波動將是觀察重點。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。看好季報良好與營收成長力道強標的如AI伺服器供應鏈等類股，建議順勢操作。