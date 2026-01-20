快訊

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

經濟日報／ 聯邦投信

盤勢分析

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

短線觀察重點轉向22日美歐PMI、華府政治風險與財報動態；美國PCE因統計時滯，參考性有限，但零售銷售成長0.6%及初領失業金19.8萬人顯示需求仍韌性可期，市場對聯準會降息時點已順延至6月。

整體而言，關稅風險拉高波動，但AI資本循環與效率化驅動的獲利可見度，仍是支撐股市中期評價的關鍵主線。

投資建議

台股昨（19）日上漲230.59點收31,639.29點，位於所有均線之上，技術面呈多頭走勢。隨行情急漲，盤面震盪幅度同步加大，成交量能維持高檔，顯示市場正處於高檔換手階段。技術面，由於指標已進入過熱區間，加上部分個股籌碼沉澱不足，短線仍可能面臨回檔整理壓力。

展望後市，基本面受AI與HPC需求支撐，先進封裝成長動能強勁；隨台美關稅機制底定、以投資換關稅、稅率約15%優於多數對手，傳產出口受惠度提升，獲利可望改善。關鍵物料的供應穩定性、國際經濟走勢及金融市場波動將是觀察重點。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。看好季報良好與營收成長力道強標的如AI伺服器供應鏈等類股，建議順勢操作。

市場 關稅

延伸閱讀

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

115學測社會／關稅、堰塞湖時事入題！考生指「1題型」較多：題目蠻活的

相關新聞

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標...

iPhone 供應鏈 大摩點將

儘管蘋果今年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）證券預...

證交所今年IPO 動能強

臺灣證券交易所董事長林修銘在CNBC電視專訪中指出，展望2026年，上市申請家數可望延續去年45家的強勁動能，其中，逾八...

台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓 上演精彩戲碼

台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電股價創新高領航下，...

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

兆豐證表揚公平待客績優員工

兆豐證券循例於北中南三地以「兆豐續航，耀動未來」為主題舉辦2026年企業尾牙活動，由董事長陳佩君與總經理吳明宗率領經營團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。