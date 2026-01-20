快訊

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標強強滾。法人預期輪動格局不變，但留意漲多修正乖離，建議掌握盤面節奏擇機切入。

美聯準會（Fed）新任主席人選牽動市場降息預期，加上地緣政治不確定性仍高，美股四大指數漲少跌多，僅費半指數逆勢收紅，台股昨日在台積電擺尾拉抬下，呈現開低走高，連二日收紅，續往32,000點整數大關靠攏。

統計盤面漲幅前100大有四分之三為百元以下中低價股，顯示部分資金鎖定低評價標的介入，以法人近五日買超逾7,000張個股來看，包括菱生、力積電、台玻、華容、南亞、聯電、康舒、兆赫、台新新光金、仁寶、長興、台半等，漲幅達3.8%至9.9%不等。

成熟製程晶圓代工廠利多頻傳，聯電受惠台灣率先搶下美國232條款半導體關稅最優惠待遇，與英特爾合作的12奈米可望成為護身符，昨日股價漲6.8%收62.5元，改寫波段高點，力積電亦挾售廠利多，營運可望由虧轉盈，進而強化現金流，股價跳空漲停收62元。

具有漲價題材族群亦積極出面表態，其中，高階玻纖布缺貨引發科技巨頭搶料，加上日本半導體材料廠Resonac傳出調漲銅箔基板價格，台玻開盤不久迅速鎖住漲停收45.95元，籌碼遭外資鎖定的被動元件股華容攻頂收31.2元，短短四日飆45.7%。

展望後市，大型本國投顧分析，台股短線漲多累積不少賣壓，需觀察盤勢是否出現短線止漲未能持續走高現象，若能守住昨日盤中低點31,285點仍可維持高檔震盪，失守則正式步入短線拉回，盤面個股表現分歧，目前資金主要聚焦具漲價題材相關族群，可擇股價差操作。

台股 聯電 短線

延伸閱讀

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

南亞、欣興單日成交值入列前五大 玻纖布及載板族群躍多頭指標

載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高

台積法說報喜…台股勁揚創高 千張大戶掃貨八檔

相關新聞

12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標...

iPhone 供應鏈 大摩點將

儘管蘋果今年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）證券預...

證交所今年IPO 動能強

臺灣證券交易所董事長林修銘在CNBC電視專訪中指出，展望2026年，上市申請家數可望延續去年45家的強勁動能，其中，逾八...

台股黑翻紅再寫新高 螞蟻雄兵擊敗法人賣壓 上演精彩戲碼

台股昨（19）日上演散戶「螞蟻雄兵」力抗三大法人462億元龐大賣壓戲碼，不僅推升大盤由黑翻紅，在台積電股價創新高領航下，...

就市論勢／AI伺服器鏈 動能強

美國總統川普在社群媒體拋出重磅訊息，宣稱自2月1日起對丹麥等國輸美商品加徵10%關稅，並於6月1日升至25%，且將措施與「完全購買格陵蘭」談判綁定，跨大西洋摩擦升溫恐成市場新變數。

兆豐證表揚公平待客績優員工

兆豐證券循例於北中南三地以「兆豐續航，耀動未來」為主題舉辦2026年企業尾牙活動，由董事長陳佩君與總經理吳明宗率領經營團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。