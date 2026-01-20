12檔中低價題材股資金簇擁 法人：擇機布局

台股昨（19）日延續震盪盤堅走勢，續寫歷史新高，部分資金轉戰評價不高的中低價題材股，帶動聯電（2303）、南亞等相關指標強強滾。法人預期輪動格局不變，但留意漲多修正乖離，建議掌握盤面節奏擇機切入。

美聯準會（Fed）新任主席人選牽動市場降息預期，加上地緣政治不確定性仍高，美股四大指數漲少跌多，僅費半指數逆勢收紅，台股昨日在台積電擺尾拉抬下，呈現開低走高，連二日收紅，續往32,000點整數大關靠攏。

統計盤面漲幅前100大有四分之三為百元以下中低價股，顯示部分資金鎖定低評價標的介入，以法人近五日買超逾7,000張個股來看，包括菱生、力積電、台玻、華容、南亞、聯電、康舒、兆赫、台新新光金、仁寶、長興、台半等，漲幅達3.8%至9.9%不等。

成熟製程晶圓代工廠利多頻傳，聯電受惠台灣率先搶下美國232條款半導體關稅最優惠待遇，與英特爾合作的12奈米可望成為護身符，昨日股價漲6.8%收62.5元，改寫波段高點，力積電亦挾售廠利多，營運可望由虧轉盈，進而強化現金流，股價跳空漲停收62元。

具有漲價題材族群亦積極出面表態，其中，高階玻纖布缺貨引發科技巨頭搶料，加上日本半導體材料廠Resonac傳出調漲銅箔基板價格，台玻開盤不久迅速鎖住漲停收45.95元，籌碼遭外資鎖定的被動元件股華容攻頂收31.2元，短短四日飆45.7%。

展望後市，大型本國投顧分析，台股短線漲多累積不少賣壓，需觀察盤勢是否出現短線止漲未能持續走高現象，若能守住昨日盤中低點31,285點仍可維持高檔震盪，失守則正式步入短線拉回，盤面個股表現分歧，目前資金主要聚焦具漲價題材相關族群，可擇股價差操作。