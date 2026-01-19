大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

儘管蘋果2026年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）證券預期首季iPhone組裝量約5,600萬支，季減26%、年增12%，較歷年首季約30%-40%的季減幅，相對淡季不淡。

蘋果iPhone 17自去年上市開賣以來，各市場紛紛繳出亮眼的銷售佳績，如去年第4季中國大陸市場出貨量即年增28%。不過隨著記憶體價格一路狂飆，市場關注是否將影響蘋果相關產品如iPhone首季銷售表現。

大摩在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中預期，首季iPhone組裝量約為5,600萬支，雖季減26%，但仍年增12%，且相較歷年首季約30%-40%的季減幅，今年首季的表現實屬相對淡季不淡。

而在iPad方面，大摩仍預估首季組裝量約1,200萬台，季減約14%，較去年同期則相對持平。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，根據供應鏈調查顯示，儘管季節性去庫存難以避免，但第1季的iPhone組裝訂單大致仍被保留。後續組裝動能的關鍵觀察重點，將在農曆春節期間的實際銷售表現、及中國大陸持續進行的補貼政策。

此外，在記憶體成本上升的背景下，施曉娟認為，供應商可能以犧牲Android 陣營市占為代價而取得iPhone市占提升，這可能成為推升iPhone組裝訂單持續成長的另一項重要動能。

台廠中，外資圈仍持續看好供應鏈表現，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、日月光投控（3711）、國巨（2327）等多給予正向評級。其中在台積電方面，幾乎所有外資均給予「買進」或「優於大盤」的正向評等；高盛、大摩等也都一致按讚鴻海。

而大摩也早於去年第4季，基於iPhone的需求強勁，除上調去年第4季出貨量至7,600萬支外，並調高今年整體iPhone的銷售值4%，其中三個百分點來自出貨量的提升、一個百分點來自平均銷售單價（ASP）的上漲。