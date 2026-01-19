丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
易經財經專家陶文。圖／記者仝澤蓉攝影
台股2026年正式衝破3萬點大關，大盤指數持續向上挺進，易經財經專家陶文表示，2026年台股投資求財卦象是「艮為山」，行情不悲觀，但高檔震盪起伏，呈現「雙峰」走勢，高點分別出現在第1季與第4季。

今年迎接丙午馬年，陶文表示，丙午年天干地支皆屬「火」，全世界都是風風火火很熱鬧，今年的經濟情勢很熱絡，發展會是紅紅火火的，不用擔心。

陶文指出，「艮為山」宛如駱駝雙峰，丙午年的火會興盛到5月，亦即台股會旺到第1季底，第2季起修正，但是不會急跌，而會有支撐，年中有低點，反而是逢低承接好機會，待年底第4季另一個高峰的出現。

國際市場是「山火賁卦」，代表太陽已下山了，但是黑夜還沒來臨，餘暉雖然亮麗但「夕陽無限好只是近黃昏」；預期2027、2028年國際經濟會往下走；尤其看低2028年，想買房的人，現在可以存錢，在2028年有機會買房。

至於今年的風水角度，財庫位置在正東方，文昌位置在東北方，偏財位置在房子正中央；陶文表示，可在家中的正東方設置聚寶盆，裡面放入從1元到50元各種面額的硬幣總共100枚，再加入一枚幸運石或錢母一個，總共101顆，於財庫位置聚財。

但他提醒，為避免「零存整付」現象，需點一盞長明燈（鹽燈或檯燈都可以），或是聚寶盆底下墊紅色墊子，化解錢一點一滴存進來之後，卻因為某個突然事件整筆流出去的「零存整付」現象。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

