快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計外資買賣超個股發現，賣超緯創（3231）57,230張最多， 但買超前兩名竟全是金融股，買超台新新光金（2887）43,055張最多。

台股早盤以31,336.37點開出，下跌71.93點，一度下探至31,285.53點，下跌123.17點，權王台積電（2330）以1,725元開低，盤中翻紅至1,780元，再創歷史新高， 領軍大盤指數再往上衝高，一度衝達31,827.39點，再刷新紀錄，台積電終場收在1,760元，上漲20元， 創收盤歷史新高。

面板股友達（2409）、彩晶（6116）漲停收盤，群創（3481）大漲8.27%；記憶體族群在美系外資按讚，加上南亞科（2408）法說受期待雙題材加持下，南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）等齊收漲停，華邦電（2344）大漲9.38%。

台股大盤終場收在31,639.29點，創收盤歷史新高，但三大法人卻聯手賣超465.32億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）反手賣超280.34億元；投信連17賣、並擴大賣超131.97億元，累計17個交易日已賣超909.59億元；自營商賣超（合計）53.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.08億元、自營商（避險）賣超40.92億元。

統計外資買賣超個股， 買超前十名中，金融股竟占4檔，買超冠亞軍為台新新光金及凱基金（2883），友達也獲外資買超；外資賣超前十名中，賣超第二名是股價震盪激烈的可寧衛*（8422）， 單日賣超49,938張，賣超群創37,881張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台新新光金

延伸閱讀

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

淨利篩選機制避虛胖企業 009816預計2月3日掛牌

「不配息」自動複利！009816明最後申購 淨利篩選機制…拒絕沒賺錢的市值巨獸

台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

相關新聞

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

儘管蘋果2026年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）...

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

台股2026年正式衝破3萬點大關，大盤指數持續向上挺進，易經財經專家陶文表示，2026年台股投資求財卦象是「艮為山」，行...

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計...

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。