台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計外資買賣超個股發現，賣超緯創（3231）57,230張最多， 但買超前兩名竟全是金融股，買超台新新光金（2887）43,055張最多。

台股早盤以31,336.37點開出，下跌71.93點，一度下探至31,285.53點，下跌123.17點，權王台積電（2330）以1,725元開低，盤中翻紅至1,780元，再創歷史新高， 領軍大盤指數再往上衝高，一度衝達31,827.39點，再刷新紀錄，台積電終場收在1,760元，上漲20元， 創收盤歷史新高。

面板股友達（2409）、彩晶（6116）漲停收盤，群創（3481）大漲8.27%；記憶體族群在美系外資按讚，加上南亞科（2408）法說受期待雙題材加持下，南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）等齊收漲停，華邦電（2344）大漲9.38%。

台股大盤終場收在31,639.29點，創收盤歷史新高，但三大法人卻聯手賣超465.32億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）反手賣超280.34億元；投信連17賣、並擴大賣超131.97億元，累計17個交易日已賣超909.59億元；自營商賣超（合計）53.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.08億元、自營商（避險）賣超40.92億元。