光聖、英特磊換股待核准 基準日延至4/24

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

2026-01-19 15:03