光聖、英特磊換股待核准 基準日延至4/24
CPO矽光子概念股光聖今天發布重大訊息指出，因英特磊科技IET-KY尚需取得經濟部投資審議司核准，且光聖尚需向台灣證券交易所申報並取得申報生效，經雙方共同協議擬調整暫定的股份交換基準日為115年4月24日。
光通訊廠光聖、化合物半導體廠英特磊IET-KY在114年12月4日晚間召開重大訊息記者會，宣布將透過股份交換方式深化雙方策略合作關係，攜手搶食次世代的共同封裝光學（CPO）商機。
光聖、英特磊將以增資發行新股方式，受讓對方增資發行新股，換股比例為每5.1股英特磊普通股換發1股光聖普通股；預計股份交換完成後，英特磊將持有光聖約1.79%普通股股權，光聖將持有英特磊約15.26%普通股股權。
光聖說明，114年12月4日經董事會決議通過與英屬開曼群島商英特磊科技進行股份交換案，並暫定115年1月19日為股份交換基準日。不過，依據114年12月4日董事會決議及股份交換合作契約書約定，若因實際情況有調整股份交換基準日必要，授權董事長與英特磊科技共同協商調整。
