ABF缺口擴大 野村、小摩兩外資齊升欣興目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

ABF龍頭大廠欣興（3037）近期利多頻傳，在人工智慧（AI）加速發展之下，帶動載板多頭循環加速，且上游供應鏈的缺貨也推升報價上漲，市場對其營運看旺。外資法人近期也紛紛發布報告，上調欣興目標價，其中野村從270元升至418元，而摩根大通（小摩）則從250元升至347元，展現對公司的樂觀展望。

野村指出，台積電（2330）宣布2026年資本支出將達520億至560億美元，創下歷史新高紀錄，印證AI需求蓬勃發展的觀點；另外日本大廠昭和電工因T-glass與 E-glass供應緊張及成本上升，宣布自3月1日起，將各類CCL與 PP價格調漲30%。

野村表示，上述兩大利多顯示AI晶片的需求成長快於預期，且關鍵材料的供需形勢嚴峻以及成本增加，導致材料價格提前且更快速地調漲。預計將在未來幾個月帶動BT與ABF載板進一步漲價。

而小摩則指出，欣興在輝達（NVIDIA）的AI HDI生產近期取得重大進展。台灣半數以上的高階HDI產線預計比預期提早2-3個月達到盈虧平衡，並在2026年第2季展現優於平均的營業利益率。

最後小摩認為，ABF的緊缺並非僅由T-glass短缺引起，更多是來自AI加速器需求導致的「大尺寸化」趨勢，目前欣興正開發比現行Blackwell載板大5倍以上的超大型載板，這對其未來發展將是一大優勢。

AI 欣興 小摩

