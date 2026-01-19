能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44元。

安葆初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，安葆辦理競價拍賣股數2,873仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月19日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格206.80元、最高得標價格268.00元。

另外，安葆公開申購將於1月20日截止，承銷價133.8元，一人可申購1張。以安葆19日均價332.16元計算，抽中現賺19.83萬元、報酬率高達148.25％。

安葆上櫃日期1月28日，上櫃前承銷股數1,078張，因此證交所公布截至19日開盤前有149,798筆申購單，換算當前中籤率僅0.7％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站 / 市場公告 / 競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html