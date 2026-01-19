快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
股票抽籤示意圖。 圖／ingimage
股票抽籤示意圖。 圖／ingimage

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44元。

安葆初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，安葆辦理競價拍賣股數2,873仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月19日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格206.80元、最高得標價格268.00元。

另外，安葆公開申購將於1月20日截止，承銷價133.8元，一人可申購1張。以安葆19日均價332.16元計算，抽中現賺19.83萬元、報酬率高達148.25％。

安葆上櫃日期1月28日，上櫃前承銷股數1,078張，因此證交所公布截至19日開盤前有149,798筆申購單，換算當前中籤率僅0.7％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站 / 市場公告 / 競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 美國

延伸閱讀

億而得創新板轉上櫃 申購報酬率逾3成！但中籤率創新低

證交所 去年EPS估逾7.5元

證交所五戰略 推進資管中心

證交所114年承銷商頒獎典禮 元大、富邦證包辦IPO三大獎前二名

相關新聞

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計...

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44...

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超565.63億元，買超台新新光金（2887）15.81萬張最多，另賣超友達...

法人喊買這檔營運體質大幅轉佳的晶圓代工股 股價漲逾半根停板

儘管市場對於半導體產業的焦點，均集中在先進製程領域，不過成熟型市場也有不少利基題材發酵，如聯電（2303）受惠28、22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。