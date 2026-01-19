快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

AI熱潮續旺！凱基證券推雙重美股優惠 手續費回饋更好康

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基證券推出「跨國買 選凱基」、「享投資 選凱基」美股優惠雙享活動，提供新戶即享券再享手續費驚喜價。圖／凱基證券提供
凱基證券推出「跨國買 選凱基」、「享投資 選凱基」美股優惠雙享活動，提供新戶即享券再享手續費驚喜價。圖／凱基證券提供

AI與科技股熱潮持續延燒，美股市場迎來資金回流與交易量升溫，讓股票價格在年初較高機率走揚的「一月效應」，再度成為投資人關注焦點。看準投資人積極尋找布局良機，凱基證券推出「跨國買 選凱基」、「享投資 選凱基」美股優惠雙享活動，不僅提供新戶300元即享券，再享美股手續費驚喜價無低消，協助投資人有效控管交易成本，靈活掌握全球投資機會。

近年來，美股市場投資焦點持續集中在AI、半導體及科技產業，隨著雲端運算、人工智慧與高效能晶片需求快速成長，不斷推升相關企業獲利動能，進一步帶動市場資金交易熱度。現在透過凱基證券複委託投資美股，投資人最低僅需10美元，即可下單海外熱門ETF或指標企業股票，除了降低投資門檻，同時亦可分散資產配置風險。

凱基證券「跨國買 選凱基」及「享投資 選凱基」活動針對新戶推出多項專屬優惠，包含1.新開立台股及複委託帳戶，享美股手續費驚喜價無低消、2.交易任一美股，再享台股手續費回饋、3.活動期間內完成相關任務，最高再享價值5400回饋，包含即享券及手續費抵用金，希望憑藉多項優惠，幫助更多年輕人降低資金壓力，進一步提升整體投資價值。

除交易優惠外，凱基證券持續強化數位投資體驗，「隨身e策略」APP提供「即時美股」服務，結合即時報價、觸價提醒等功能，協助投資人掌握市場脈動、提升交易決策效率，打造更具彈性的海外投資布局。

凱基證 美股

延伸閱讀

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

費半點燈 台股攻向32K…預期將帶動科技股往上衝

AI需求強勁…台股目標指數 將上修至37,000點

台股科技型ETF紅火 三檔漲逾9% 超越大盤 半導體題材受青睞

相關新聞

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

儘管蘋果2026年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）...

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

台股2026年正式衝破3萬點大關，大盤指數持續向上挺進，易經財經專家陶文表示，2026年台股投資求財卦象是「艮為山」，行...

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計...

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。