外資上週買超565億元 加碼台新新光金排第1
台積電法說會報喜，台美關稅談判達成協議，雙重利多推動，台股上週勁揚1119.74點或3.7%，16日收在31408.70點，創歷史新高。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣565.63億元。
個股方面，上週外資買超前3名上市公司為台新新光金15萬8112張，南亞12萬3967張，和聯電11萬9992張。
賣超榜方面，上週外資賣超前3名上市公司為友達20萬2276張，群創4萬7406張，和緯創4萬5092張。另外台積電上週遭外資賣超1萬9427張，居賣超榜第13名。
統計今年初至1月16日止，外資累計買超金額為251.48億元。外資總持有股票市值49兆3937億元，占全體上市股票市值比重48.27%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言