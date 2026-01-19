快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

外資上週買超565億元 加碼台新新光金排第1

中央社／ 台北19日電

台積電法說會報喜，台美關稅談判達成協議，雙重利多推動，台股上週勁揚1119.74點或3.7%，16日收在31408.70點，創歷史新高。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣565.63億元。

個股方面，上週外資買超前3名上市公司為台新新光金15萬8112張，南亞12萬3967張，和聯電11萬9992張。

賣超榜方面，上週外資賣超前3名上市公司為友達20萬2276張，群創4萬7406張，和緯創4萬5092張。另外台積電上週遭外資賣超1萬9427張，居賣超榜第13名。

統計今年初至1月16日止，外資累計買超金額為251.48億元。外資總持有股票市值49兆3937億元，占全體上市股票市值比重48.27%。

外資 台積電

延伸閱讀

三大法人同步賣超465億元 外資減碼緯創排第1

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台對美投資5000億美元是掏空台？謝金河解讀台美關稅4重點：台積電反而變更強

相關新聞

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

儘管蘋果2026年將推出摺疊iPhone吸引全球目光，不過首季iPhone的銷售表現仍是市場關注焦點。摩根士丹利（大摩）...

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

台股2026年正式衝破3萬點大關，大盤指數持續向上挺進，易經財經專家陶文表示，2026年台股投資求財卦象是「艮為山」，行...

台股創高外資卻賣超280億 賣這檔AI股最多但竟買超台新新光金4.3萬張

台股19日收31,639.29點，上漲230.59點，再創歷史新高，但三大法人卻同步賣超，外資賣超280.34億元，統計...

能源整合服務商安葆轉上櫃 抽中現賺快20萬元、報酬率148％

臺灣證券交易所公告，能源整合服務商安葆（7792）採競價拍賣方式辦理承銷，於19日順利完成，得標加權平均價格210.44...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。