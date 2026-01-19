外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股
根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超565.63億元，買超台新新光金（2887）15.81萬張最多，另賣超友達（2409）20.23萬張最多。
上周（1/12~1/16）外資在集中市場總買超金額為565.63億元，另統計自今年初至1月16日止，外資累計買超金額為251.48億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台新新光金買超15.81萬張、第二名南亞（1303）買超12.39萬張、第三名聯電（2303）買超11.99萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名友達賣超20.23萬張、第二名群創（3481）賣超4.74萬張、第三名緯創（3231）賣超4.5萬張。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為49兆3,937.29億元新台幣，占全體上市股票市值的48.27%，較1月9日的47兆4,811.27億元新台幣，增加1兆9,126.02億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言