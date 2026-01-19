外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超565.63億元，買超台新新光金（2887）15.81萬張最多，另賣超友達（2409）20.23萬張最多。

上周（1/12~1/16）外資在集中市場總買超金額為565.63億元，另統計自今年初至1月16日止，外資累計買超金額為251.48億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名台新新光金買超15.81萬張、第二名南亞（1303）買超12.39萬張、第三名聯電（2303）買超11.99萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名友達賣超20.23萬張、第二名群創（3481）賣超4.74萬張、第三名緯創（3231）賣超4.5萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為49兆3,937.29億元新台幣，占全體上市股票市值的48.27%，較1月9日的47兆4,811.27億元新台幣，增加1兆9,126.02億元。