三大法人同步賣超465億元 外資減碼緯創排第1

快訊

中央社／ 台北19日電

台積電今天股價開低走高，再創歷史新天價，帶動集中市場指數終場上漲230.59點，收在31639.29點，續創歷史新高，成交值新台幣7993億元。根據台灣證券交易所統計，今天三大法人同步站在賣方，合計賣超465.31億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超280.34億元，投信、自營商也分別賣超131.97億元和53億元。

個股方面，外資今天買超前3名為台新新光金4萬3054張、凱基金3萬703張，和台泥2萬6089張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為緯創5萬7229張、可寧衛4萬9938張，和群創3萬7881張。

另外，外資上週五終止連10賣台積電，回補逾萬張，今天又轉為賣超，減碼8021張。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，台積電法說會點出AI需求動能還是很強，AI效應外溢。耶誕節過後，DRAM報價又拉出一波漲勢，帶動記憶體相關族群股價大漲。蔡明翰認為，韓國三星、海力士以及美國美光等3大廠，合計包辦全球記憶體市場超過8成占有率，相較之下台灣DRAM廠不具主導性，相關個股後市要密切觀察記憶體市場報價及韓國DRAM廠股價變化。

至於上週五台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%，蔡明翰表示，這對於傳產股當然是利多，至少可以和日韓廠對齊去做競爭，不過他認為需求比關稅重要，傳產股長線股價要反轉，最後還是要看產業景氣。

台積電 外資

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台對美投資5000億美元是掏空台？謝金河解讀台美關稅4重點：台積電反而變更強

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超565.63億元，買超台新新光金（2887）15.81萬張最多，另賣超友達...

法人喊買這檔營運體質大幅轉佳的晶圓代工股 股價漲逾半根停板

儘管市場對於半導體產業的焦點，均集中在先進製程領域，不過成熟型市場也有不少利基題材發酵，如聯電（2303）受惠28、22...

法人上調啟碁目標價53.85% 激勵股價強鎖漲停

低軌衛星廠啟碁（6285）由於去年第4季獲利優於市場預期，加上產品結構轉型，法人上調目標價至180元，調幅高達53.85...

「量價焦點」看過來！可寧衛洗三溫暖爆近50萬張巨量、電傳大老共舞

台股19日在權王台積電（2330）領軍下，盤中成功站穩31,600點大關，並再次刷新歷史新高31,827.39點。觀察今...

