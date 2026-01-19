三大法人同步賣超465億元 外資減碼緯創排第1

台積電今天股價開低走高，再創歷史新天價，帶動集中市場指數終場上漲230.59點，收在31639.29點，續創歷史新高，成交值新台幣7993億元。根據台灣證券交易所統計，今天三大法人同步站在賣方，合計賣超465.31億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超280.34億元，投信、自營商也分別賣超131.97億元和53億元。

個股方面，外資今天買超前3名為台新新光金4萬3054張、凱基金3萬703張，和台泥2萬6089張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為緯創5萬7229張、可寧衛4萬9938張，和群創3萬7881張。

另外，外資上週五終止連10賣台積電，回補逾萬張，今天又轉為賣超，減碼8021張。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，台積電法說會點出AI需求動能還是很強，AI效應外溢。耶誕節過後，DRAM報價又拉出一波漲勢，帶動記憶體相關族群股價大漲。蔡明翰認為，韓國三星、海力士以及美國美光等3大廠，合計包辦全球記憶體市場超過8成占有率，相較之下台灣DRAM廠不具主導性，相關個股後市要密切觀察記憶體市場報價及韓國DRAM廠股價變化。

至於上週五台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%，蔡明翰表示，這對於傳產股當然是利多，至少可以和日韓廠對齊去做競爭，不過他認為需求比關稅重要，傳產股長線股價要反轉，最後還是要看產業景氣。