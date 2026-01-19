法人上調啟碁目標價53.85% 激勵股價強鎖漲停

低軌衛星廠啟碁（6285）由於去年第4季獲利優於市場預期，加上產品結構轉型，法人上調目標價至180元，調幅高達53.85%，激勵19日股價亮燈強鎖漲停，漲停價118.5元攀本波反彈高峰。

法人指出，展望今年營運，啟碁除低軌衛星產品出貨動能持續強勁、車用產品穩健成長外，更跨足800G高階交換器產品領域，第3季開始出貨，且切入OCS（全光交換），在產品結構轉型下，未來備受看好。

法人預估啟碁今年營收上看1,243億元，每股稅後純益（EPS）8.97元，較去年分別成長12.71%與39.94%，以上調後本益比20倍計算，目標價調高至180元，調幅超過五成，以19日收盤價118.5元計算，股價潛在上漲空間達52%。