外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值縮減至7,993億元，但三大法人卻聯手賣超465.32億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）反手賣超280.34億元；投信連17賣、並擴大賣超131.97億元，累計17個交易日已賣超909.59億元；自營商賣超（合計）53.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.08億元、自營商（避險）賣超40.92億元。

盤面上，台積電法說利多發威，股價再寫盤中1,780元、收盤1,760元雙新高；聯電（2303）挾逾33.8萬張成交量，跟漲6.84%、收62.5元，改寫2022年2月來最高價；面板三虎友達（2409）、彩晶（6116）雙收漲停，群創（3481）也大漲8.27%，友達成交量更放大至近47萬張，居台股第二；記憶體族群在美系外資按讚，加上南亞科（2408）法說受期待雙題材加持下，包括南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）、品安（8088）齊收漲停，華邦電（2344）也大漲9.38%。

此外，台塑集團今日除南亞科、福懋科（8131）、南電（8046）等電子要角整齊收喊衝以外，南亞盤中也一度亮燈飆上81.1元漲停，終場漲7.58%、收79.4元，帶動台塑（1301）、台化（1326）、福懋等聯袂收高。

法人指出，在技術面偏多格局未破下，台股多頭續航力仍在；不過，短線干擾因子逐步浮現。除川普於周末再度拋出對歐洲加徵關稅議題，為國際股市增添變數外，本月底將迎來FOMC利率會議與美國政府關門風險，同步牽動市場情緒。加上台股季線乖離率已擴大至10%以上，指數處於相對高檔區，後續需留意漲多後的震盪與獲利了結壓力。