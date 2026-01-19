快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報資料照片
台股示意圖。 聯合報資料照片

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值縮減至7,993億元，但三大法人卻聯手賣超465.32億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）反手賣超280.34億元；投信連17賣、並擴大賣超131.97億元，累計17個交易日已賣超909.59億元；自營商賣超（合計）53.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.08億元、自營商（避險）賣超40.92億元。

盤面上，台積電法說利多發威，股價再寫盤中1,780元、收盤1,760元雙新高；聯電（2303）挾逾33.8萬張成交量，跟漲6.84%、收62.5元，改寫2022年2月來最高價；面板三虎友達（2409）、彩晶（6116）雙收漲停，群創（3481）也大漲8.27%，友達成交量更放大至近47萬張，居台股第二；記憶體族群在美系外資按讚，加上南亞科（2408）法說受期待雙題材加持下，包括南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）、品安（8088）齊收漲停，華邦電（2344）也大漲9.38%。

此外，台塑集團今日除南亞科、福懋科（8131）、南電（8046）等電子要角整齊收喊衝以外，南亞盤中也一度亮燈飆上81.1元漲停，終場漲7.58%、收79.4元，帶動台塑（1301）、台化（1326）、福懋等聯袂收高。

法人指出，在技術面偏多格局未破下，台股多頭續航力仍在；不過，短線干擾因子逐步浮現。除川普於周末再度拋出對歐洲加徵關稅議題，為國際股市增添變數外，本月底將迎來FOMC利率會議與美國政府關門風險，同步牽動市場情緒。加上台股季線乖離率已擴大至10%以上，指數處於相對高檔區，後續需留意漲多後的震盪與獲利了結壓力。

南亞科 台股

延伸閱讀

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台對美投資5000億美元是掏空台？謝金河解讀台美關稅4重點：台積電反而變更強

抽中台積電股票遭掛電話 北市產發局長笑：市民有防詐意識

賺到了？美確認「台積電1000億算在內」…網讚：政府這次真的會談判

相關新聞

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

「量價焦點」看過來！可寧衛洗三溫暖爆近50萬張巨量、電傳大老共舞

台股19日在權王台積電（2330）領軍下，盤中成功站穩31,600點大關，並再次刷新歷史新高31,827.39點。觀察今...

證交所董事長林修銘登CNBC專訪 暢談台灣資本市場及IPO展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度...

外資持續湧入亞股 買超台股20.6億美元最多

中國信託投信表示，外資上周在亞股呈現買多於賣，整體淨流入14.5億美元，其中，台股獲買超20.6億美元最多，為主要買超市...

CNBC專訪證交所董座林修銘 暢談台灣資本市場及IPO發行展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。