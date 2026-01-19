「量價焦點」看過來！可寧衛洗三溫暖爆近50萬張巨量、電傳大老共舞

台股19日在權王台積電（2330）領軍下，盤中成功站穩31,600點大關，並再次刷新歷史新高31,827.39點。觀察今日成交值與成交量前十名排行，市場展現出極強的「量價齊揚」氣勢，不僅AI核心供應鏈持續吸金，低位階的面板、傳產龍頭及電子零組件更出現大規模的補漲潮。

在成交值方面，資金流向明確。台積電以超過513億元的成交值穩坐榜首，持續刷新盤中1,780元、收盤1,760元雙天價，吸引長線資金持續加碼。值得注意的是，ABF載板族群集體爆發，欣興（3037）、南電（8046）及景碩（3189）全數擠進成交值前十名，且同步亮燈漲停，顯示在AI伺服器技術升級下，高階載板已成為市場價值重估的核心。

成交量排行方面，則反映了市場熱度的擴散與散戶的積極參與。可寧衛*（8422）以近50萬張大量躍居全股人氣王，股價探低至38.3元後，盤中一度觸及漲停46.3元，周轉率高達43.98%，顯示在綠能與工程題材加持下，短線換手極為頻繁。面板雙虎友達（2409）與群創（3481）也受惠報價觸底反彈題材，吸引大量短線資金進駐，股價展現強勁補漲力道。

而同時擠進成交值與成交量前十大榜中的個股有南亞（1303）、聯電（2303）、可寧衛*、富喬（1815）等4檔。南亞與聯電同步位列成交值與成交量前六名。南亞大漲7.59%並爆出36萬張大量，象徵傳統產業權值股正藉由AI材料轉型題材，重新獲得主流資金青睞；聯電則受惠半導體製程回溫，價量齊揚站穩60元關卡。