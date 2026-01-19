證交所董事長林修銘登CNBC專訪 暢談台灣資本市場及IPO展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度受訪CNBC，彰顯台灣資本市場國際關注度持續升溫。

2026年IPO將聚焦前瞻產業，資本市場動能持續強勁

訪談中，林修銘分享對臺灣資本市場2026年的展望。他指出，全球股市表現與地緣政治及全球經濟情勢密切相關，但在預期聯準會降息、AI 產業需求持續、全球經濟穩健成長的背景下，臺灣產業基本面穩健，2025年總成交值近百兆（約3兆美元），顯示市場動能強勁，資本市場仍具高度成長潛力。展望2026年，上市申請家數可望延續2025年45家的強勁動能，其中，逾8成來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較2025年約7成的占比再度提升，凸顯臺灣資本市場前瞻產業發展的持續吸引力。

科技與非科技產業齊展韌性，證交所持續提升國際競爭力

林修銘表示，臺灣半導體及伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐台股表現。此外，2025年IPO申請家數達45家，創近10年新高，凸顯企業對資本市場高度信心與投資熱度。

2025年上市公司累計營收年增約13.82%，其中科技類股成長21.69%、非科技類股小幅衰退2.79%，展現市場韌性，不論科技或非科技產業，上市公司因應關稅措施展現強韌經營力，獲得國內外投資人高度信賴。科技產業受外界關注較多，但非科技產業面對外部環境變化，亦積極調整產能布局、拓展多元市場，並加速轉型升級，提升產品品質與差異化程度，展現長期經營的韌性。

台股市值攀高、外資熱度升溫，臺灣資本市場穩健應對兩岸與關稅挑戰

兩岸政治與地緣風險為長期存在的因素，並非近年才出現，然而，台股長期走勢已以實質表現回應市場疑慮，市值自2016年的27.25兆新台幣（約0.87兆美元）攀升至2025年底的94.36兆新台幣（約3.00兆美元），增加近245%，清楚顯示市場基本面優勢足以超越政治干擾。不僅如此，外資投資行為亦提供明確佐證，外資持股市值占比由2016年的39.94%升至2025年的47.42%、成交值占比由30.4%升至35.3%，反映國際投資人對台灣資本市場長期穩健表現的高度肯定，外資未因地緣政治因素影響對台股信心。林董事長表示，證交所高度重視外資投資趨勢，並持續推動多項創新措施，優化對外資投資人的服務，以提升臺灣資本市場的國際競爭力。

面對兩岸情勢與美國關稅政策，台灣資本市場持續鞏固市場實力、穩健基礎。透過健全的市場架構、持續創新的制度，以及長期累積的投資人信任，資本市場得以在外部風險下維持高度信心，支撐長期評價與穩定運作。

ETF市場規模攀升，主動式ETF交易活絡，外資投信踴躍參與

在金融商品部分，截至2025年12月底，集中市場掛牌上市205檔ETF，資產規模逾4.6兆新臺幣（約1,474億美元），較2024年成長36%，總成交值及受益人次亦同步增加。其中，我國首檔主動式ETF於2025年5月上市，截至年底共計15檔，資產規模逾1,673億新台幣（約53億美元），總成交值逾3,580億新台幣（約113億美元），顯示市場對新型ETF商品需求穩定。外資投信參與度持續升高，已有保德信（現為玉山投信）、安聯、貝萊德及摩根等4家國際知名資產管理業者新加入我國ETF市場，創下歷年首檔上市ETF投信家數最多紀錄，展現台灣ETF市場強勁吸引力。

證交所深化國際連結，提升臺灣在國際資產管理市場的地位

證交所透過協助業者發行新商品、拜會國際交易所及資產管理業者等措施，提升台灣資本市場國際能見度，吸引外國資產管理業者參與。此外，證交所2025年成立的「亞資中心推動辦公室」及單一服務窗口，將與主管機關協作，強化與全球金融中心及主要交易所的互動，並吸引外國資產管理公司在台設置區域中心，目前已有聯博、安聯、景順、摩根、貝萊德、富達、瀚亞等7家外資投信集團在台設置區域中心，持續運用媒體與大型活動，提升台灣在國際資產管理市場的地位。

台股站上3萬點，科技智慧島與AI驅動前瞻產業高速成長

展望2026年，林修銘對市場前景持樂觀態度。在穩健基本面、產業優勢與制度環境多重支撐下，台股已強勢突破3萬點關卡，展現高度韌性與國際競爭力。憑藉臺灣「科技智慧島」的優勢，AI將改變勞動市場並提升全球生產力，對整體經濟及企業獲利帶來長期正面效益。前瞻產業成長潛力強勁，為台灣資本市場注入持續動能，吸引國內外投資人聚焦台灣資本市場。