景順投信：非美股市與避險資產吸引力增強

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，美國川普政府司法部對美國聯準會展開調查，可能針對主席鮑爾（Jerome Powell）就聯準會大樓翻修成本超支所做證詞提出刑事起訴，鮑爾則已公開否認指控。值得關注近期變化為風險性資產帶重大壓力，至少在短期內如此，直到市場對情勢有更明確的方向。

趙耀庭認為，市場最直接的影響，可能是通膨預期升高，引發升息壓力。利率若是走高，將壓抑美股評價，尤其是對折現率敏感的產業與投資風格。美元也可能面臨壓力。長期以來，市場對美國經濟政策制度架構的信心一直是美元強勢的支柱；若信心動搖，將推升黃金及其他被避險資產的需求。比特幣也可能受惠，因部分投資人愈來愈視其為防範制度不穩定及貨幣政策政治干預的避險工具。

此外，歐洲及亞洲股市等非美資產可能更具吸引力，原因在於評價相對便宜，且美國外交政策愈趨強硬並充滿不確定性。

趙耀庭表示，投資人應保持謹慎，並在必要時適度避險，以避免在市場恐慌時過度反應。若市場反應造成干擾或增加政治成本，美國政府可能調整政策方向。歷史經驗顯示，市場具備一定程度的制衡作用。例如，2025年4月川普政府宣布「解放日」後，市場出現激烈反應，就可能促使其重新檢視政策走向。