快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

景順投信：非美股市與避險資產吸引力增強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，美國川普政府司法部對美國聯準會展開調查，可能針對主席鮑爾（Jerome Powell）就聯準會大樓翻修成本超支所做證詞提出刑事起訴，鮑爾則已公開否認指控。值得關注近期變化為風險性資產帶重大壓力，至少在短期內如此，直到市場對情勢有更明確的方向。

趙耀庭認為，市場最直接的影響，可能是通膨預期升高，引發升息壓力。利率若是走高，將壓抑美股評價，尤其是對折現率敏感的產業與投資風格。美元也可能面臨壓力。長期以來，市場對美國經濟政策制度架構的信心一直是美元強勢的支柱；若信心動搖，將推升黃金及其他被避險資產的需求。比特幣也可能受惠，因部分投資人愈來愈視其為防範制度不穩定及貨幣政策政治干預的避險工具。

此外，歐洲及亞洲股市等非美資產可能更具吸引力，原因在於評價相對便宜，且美國外交政策愈趨強硬並充滿不確定性。

趙耀庭表示，投資人應保持謹慎，並在必要時適度避險，以避免在市場恐慌時過度反應。若市場反應造成干擾或增加政治成本，美國政府可能調整政策方向。歷史經驗顯示，市場具備一定程度的制衡作用。例如，2025年4月川普政府宣布「解放日」後，市場出現激烈反應，就可能促使其重新檢視政策走向。

延伸閱讀

白宮東廂vs.聯準會大廈 改建工程比一比

分析師解析股票投資策略 今年操盤別跟白宮對作

全球市場觀測站／日股強彈 擁政策利多

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

相關新聞

台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

台股19日由權王台積電（2330）領軍喊衝，大盤再度改寫盤中31,827.39點、收盤31,639.29點雙新高，成交值...

「量價焦點」看過來！可寧衛洗三溫暖爆近50萬張巨量、電傳大老共舞

台股19日在權王台積電（2330）領軍下，盤中成功站穩31,600點大關，並再次刷新歷史新高31,827.39點。觀察今...

證交所董事長林修銘登CNBC專訪 暢談台灣資本市場及IPO展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度...

外資持續湧入亞股 買超台股20.6億美元最多

中國信託投信表示，外資上周在亞股呈現買多於賣，整體淨流入14.5億美元，其中，台股獲買超20.6億美元最多，為主要買超市...

CNBC專訪證交所董座林修銘 暢談台灣資本市場及IPO發行展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。