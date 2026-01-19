台積電法說大超預期！股添樂點「快樂小夥伴」迎利多：可能比台積更會漲

台股近期利多頻傳，市場兩大懸念——台積電法說會與台美關稅談判相繼落幕。財經YouTuber股添樂在最新影片中指出，隨着不確定性消失，市場已進入新的遊戲規則。他強調，2026年投資台股不應再迷信「台積電佔比越高越好」，反而應將目光轉向受惠於資本支出擴張與關稅利空出盡的供應鏈。

AI無泡沫！台積電資本支出驚豔市場

台積電（2330）近日法說會拋出震撼彈，2026年度資本支出喊出520億至560億美元，大幅超越市場原先預估的450億至500億美元。

股添樂分析，台積電不僅修正了先前對AI泡沫的謹慎態度，更以「擴大投資」展現對先進製程與全球布局的信心。

這股強勁動能也帶動台積電股價創下1750元歷史新高，但股添樂提醒，相關設備、廠務及特用化學概念股的表現甚至比母體更強，如廠務指標股亞翔（6139）、漢唐（2404）等，早在去年第四季就已陸續定價。

他特別點名近期默默啟動的機電空調工程股巨漢（6903），認為隨着台積電赴美擴廠，今年將有更多這類「不熟悉面孔」成為市場焦點。

5000億換15%關稅：台美談判的勝利與挑戰

台美15%關稅正式落地，股添樂揭開談判背後的「代價」：台灣承諾總投資5000億美元，其中2500億由台積電等企業自籌，另外2500億則由台灣政府擔保融資，協助供應鏈整體赴美。

他坦言，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）強硬的談判姿態令人不快，但台灣因地緣政治、核心客戶在美及島內電力缺口等現實因素，不得不接受這場「赴美大遷徙」。

然而，赴美生產並非坦途。股添樂指出，美國建廠成本是台灣的4至5倍，且缺乏台灣特有的「輪班與責任制」文化，未來高昂的折舊成本與供應鏈協作效率能否維持台灣水準，將是台積電毛利率的最大挑戰。

重電族群翻身、關稅利空出盡類股成黑馬

隨着半導體在地化與資料中心擴張，能源配套成為重中之重，添樂觀察到，重電族群如華城（1519）、亞力（1514）、士電（1503）近期強勢反彈，甚至連大同（2371）也傳出接獲美方訂單。

此外，原本受關稅利空壓制的產業，如汽車AM零件龍頭東洋（1319），在關稅降至15%後股價應聲跳漲，反映出「壓力釋放」後的行情。

ETF選股新邏輯：台積電佔比不再是績效保證

針對ETF投資，股添樂提出顛覆性數據。2025年台股原型ETF績效排行顯示，績效前兩名分別是中信小資高價30（00894）與野村台灣新科技50（00935），兩者台積電佔比均不到30%，表現反而優於台積電佔比高達70%的0052。

股添樂結論表示，2026年台積電股價要像去年那樣爆發性成長的機率降低，反而是吃下資本支出紅利的「小夥伴」更具漲幅潛力。

儘管川普近期因格陵蘭主權問題對歐洲祭出關稅威脅，引發美元信任危機與貴金屬大漲，但台灣投資者上半年應聚焦在半導體供應鏈、關稅受惠股及記憶體缺口題材，這才是真正能「貪婪」的機會。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。