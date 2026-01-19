外資持續湧入亞股 買超台股20.6億美元最多

中國信託投信表示，外資上周在亞股呈現買多於賣，整體淨流入14.5億美元，其中，台股獲買超20.6億美元最多，為主要買超市場。其次是印尼、泰國，分別獲外資買超2.5億及2. 4億美元，買超菲律賓0.5億美元。而印度、南韓賣壓較重，分別遭拋售7.8億及3.1億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信指出，亞股上周普遍呈現上漲，南韓單周大漲5.5%表現最強，台股上漲3.7%表現居次，印尼、泰國、菲律賓也分別上漲1.6%至1.8%不等，越南則小漲0.6%。

美股與就業市場觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，美國企業整體獲利預估仍維持正向，根據華爾街最新預估，今年標普500企業獲利增長平均落在14.9%，其中，資訊科技預估成長28.9%，仍是增長最大的產業，而房地產業獲利增長為5%相對最少，但整體產業皆維持正增長。

據高盛的全球伺服器規模預估，基建周期將支撐產業成長至2027年。預期全球伺服器營收將在2026與2027年分別繳出年增40％與26％的成績。楊士醇認為，當前市場最大機會仍在AI科技趨勢。

楊士醇補充，隨著市場基期被快速墊高，今年大型企業資本支出以及經濟成長預估或有放緩疑慮，AI科技漲勢可能不像去年主要集中在特定公司，將外溢到各產業。此外，美國最新就業數據出現市場求職人數下降，JOLTS職位空缺數下降，同時失業率也下降的僵持情況，顯示就業並非全面性回暖，穩健投資人能以科技股加科技債等資產配置，不僅能持續搭上科技股行情，在美國步入降息循環，債券還能發揮防禦功能，兼顧資本利得與息收機會。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數漲勢凌厲，頻創新高，準備挑戰2千點整數大關，觀察漲幅板塊，主要集中在大型權值股跟部分國營事業。其中，值得留意的是過去表現平穩的國營事業近期開始發動，主因在越南總書記蘇林，近期簽署並頒布79號決議，目標在加速國營企業重組，不單是股權化、私有化相關改革，希望提升整體國營企業的經營效率與治理機制。

張晨瑋指出，該決議也設定宏大目標，在2030年前，讓50家國營企業進入東南亞500強，1至3家進入全球500強；到2045年，數量要分別升至60家與5家，反映出越南政府希望過去經營效率略緩的國營企業，能同步承擔經濟高速成長的任務。

張晨瑋認為，隨著79號決議發布，相關國營體系企業可望受惠，包括：銀行、油氣、能源、輸配電等板塊。中國信託越南基金也會持續關注受惠板塊布局。中長線而言，越南受惠基本面強勁與內需持續復甦，加上企業信心增強，持續保持正向看待。