快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

CNBC專訪證交所董座林修銘 暢談台灣資本市場及IPO發行展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所董事長林修銘。聯合報系資料照／記者蔡靜紋攝影
證交所董事長林修銘。聯合報系資料照／記者蔡靜紋攝影

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度受訪CNBC，彰顯台灣資本市場國際關注度持續升溫。

2026年IPO將聚焦前瞻產業 資本市場動能持續強勁

訪談中，林修銘分享對台灣資本市場2026年的展望。他指出，全球股市表現與地緣政治及全球經濟情勢密切相關，但在預期聯準會降息、AI 產業需求持續、全球經濟穩健成長的背景下，台灣產業基本面穩健，2025年總成交值近百兆（約3兆美元），顯示市場動能強勁，資本市場仍具高度成長潛力。

展望2026年，上市申請家數可望延續2025年45家的強勁動能，其中，逾八成來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較2025年約七成的占比再度提升，凸顯台灣資本市場前瞻產業發展的持續吸引力。

科技與非科技產業齊展韌性 證交所持續提升國際競爭力

林修銘表示，台灣半導體及伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐臺股表現。此外，2025年IPO申請家數達45家，創近十年新高，凸顯企業對資本市場高度信心與投資熱度。

2025年上市公司累計營收年增約13.82%，其中，科技類股成長21.69%、非科技類股小幅衰退2.79%，展現市場韌性，不論科技或非科技產業，上市公司因應關稅措施展現強韌經營力，獲得國內外投資人高度信賴。科技產業受外界關注較多，但非科技產業面對外部環境變化，亦積極調整產能布局、拓展多元市場，並加速轉型升級，提升產品品質與差異化程度，展現長期經營的韌性。

延伸閱讀

港股IPO募資 上看1.2兆元…327家企業排隊掛牌

證交所 去年EPS估逾7.5元

證交所五戰略 推進資管中心

證交所114年承銷商頒獎典禮 元大、富邦證包辦IPO三大獎前二名

相關新聞

避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。 這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。 另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

CNBC專訪證交所董座林修銘 暢談台灣資本市場及IPO發行展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度...

台股收盤強勢續漲！收31,639點上漲230點、再創新高 台積電上漲20元

台股19日延續上週強勢，盤中最高一度達31,827點，終場收31,639點，上漲230點，漲幅0.73%，成交量7,99...

台積電法說會後大發威！股價翻紅衝上1,780元再創天價 市值46兆元

台積電（2330）法說會報喜，外資上周五轉買超10,106張，19日早盤雖開低，但盤中翻紅，午盤過後股價急拉，衝上1,7...

台積電創天價1,770元領軍 台股再飆歷史新高！助攻要角還有這幾檔

台股19日開低走高，盤中翻紅一度衝達31744.51點，上漲335.81點，再創歷史新高，領攻的還是由黑翻紅的台積電（2...

旺年會真旺！台新新光金領軍 金控成台股創高神隊友、2檔刷28年高

台股19日陷入高檔震盪，權王台積電（2330）盤中翻紅，帶動大盤一度突破31,600點關卡、再創歷史新高；其中，金控族群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。