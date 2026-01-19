CNBC專訪證交所董座林修銘 暢談台灣資本市場及IPO發行展望

臺灣證券交易所（TWSE）董事長林修銘於1月15日上午接受CNBC電視專訪，這也是林修銘自2022年7月上任以來，第二度受訪CNBC，彰顯台灣資本市場國際關注度持續升溫。

2026年IPO將聚焦前瞻產業 資本市場動能持續強勁

訪談中，林修銘分享對台灣資本市場2026年的展望。他指出，全球股市表現與地緣政治及全球經濟情勢密切相關，但在預期聯準會降息、AI 產業需求持續、全球經濟穩健成長的背景下，台灣產業基本面穩健，2025年總成交值近百兆（約3兆美元），顯示市場動能強勁，資本市場仍具高度成長潛力。

展望2026年，上市申請家數可望延續2025年45家的強勁動能，其中，逾八成來自數位雲端、智慧醫療、生技醫療、次世代通訊、AI、半導體、資安安控及智慧交通等前瞻產業，較2025年約七成的占比再度提升，凸顯台灣資本市場前瞻產業發展的持續吸引力。

科技與非科技產業齊展韌性 證交所持續提升國際競爭力

林修銘表示，台灣半導體及伺服器供應鏈在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，半導體及資通訊產品的需求動能可望延續至2026年，並持續支撐臺股表現。此外，2025年IPO申請家數達45家，創近十年新高，凸顯企業對資本市場高度信心與投資熱度。

2025年上市公司累計營收年增約13.82%，其中，科技類股成長21.69%、非科技類股小幅衰退2.79%，展現市場韌性，不論科技或非科技產業，上市公司因應關稅措施展現強韌經營力，獲得國內外投資人高度信賴。科技產業受外界關注較多，但非科技產業面對外部環境變化，亦積極調整產能布局、拓展多元市場，並加速轉型升級，提升產品品質與差異化程度，展現長期經營的韌性。