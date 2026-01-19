台股收盤強勢續漲！收31,639點上漲230點、再創新高 台積電上漲20元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收31,639點，上漲230點，漲幅0.73%，成交量7,993億元，台積電終場收1,760元。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台股終場收31,639點，上漲230點，漲幅0.73%，成交量7,993億元，台積電終場收1,760元。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台股19日延續上週強勢，盤中最高一度達31,827點，終場收31,639點，上漲230點，漲幅0.73%，成交量7,993億元，盤中、收盤雙創新高，台積電（2330）終場收1,760元，上漲20元，漲幅1.15%，同創新高。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，華東（8110）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、建榮（5340）、宜鼎（5289）、台玻（1802）、IET-KY（4971）、景碩（3189）、友達（2409）、欣興（3037）、華泰（2329）、南電（8046）、富喬（1815）、華新科（2492）、群創（3481）、南亞（1303）、創意（3443）、愛普*（6531）、可寧衛*（8422）等。

統一投顧表示，台股上週五在台積電法說報佳績及台美達成關稅協議雙喜臨門利多帶動下出現量價齊揚指數再創新高，目前技術面維持強勢，台股後續仍有高點可期。惟川普周末對歐洲再度祭出關稅議題干擾，加上本月底，FOMC會議及美國政府關門風險，及目前台股季線乖離率突破10%之上，須提防漲多乖離的震盪。

操作上建議分批布局業績題材股及短線降關稅受惠股工具機相關、汽車AM、航太、生技，中長線維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。

16日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,359.33點，下跌83.07點、跌幅0.17%；S&P500指數下跌0.06%；那斯達克指數下跌0.06%；費半指數上漲1.15%。台積電ADR漲0.22%。

川普17日宣布，將對丹麥、英國、法國、德國等8個歐洲盟國加徵10％關稅，2月1日起生效；6月1日調升至25%，「直到美國成功全面收購格陵蘭為止」。歐盟周日(18日)召集成員國大使舉行緊急會議。多名歐盟議員已表態，準備暫停批准歐盟與美國之間的貿易協議，使原本就充滿爭議的美歐貿易關係再添變數。

