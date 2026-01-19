台積電擴廠、電力需求急增、台美關稅15% 重電四雄未來訂單吃不完

台積電（2330）董事長魏哲家罕見示警「電力需求」，加上台美關稅降15％，重電族群再度躍為市場焦點，而重電四雄均在手訂單滿檔，包括華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）及中興電（1513）可望全面受惠。法人表示，在台積電擴廠、AI科技發展、全球電力需求急增下，重電族群至少未來5年訂單接不完。

台積電董事長魏哲家在法說會上表示，台灣與美國的電力供應，已成為產能擴充能否順利推進的關鍵變數，讓電力需求議題再度攀高。業內認為，重電類股將是關鍵供應鏈之一，亞力、中興電、士電都是重點夥伴之一。

亞力長期布局半導體產業，是國內晶圓大廠等大客戶的電力設備供應商，供應模塑型變壓器、配電盤及電力電子產品。亞力表示，半導體產業海內外擴建新廠訂單持續增加，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家。此外，隨著台積電擴大赴美投資，亞力也跟隨其步伐赴海外設點也跟隨其步伐赴海外設點，就近服務客戶，並持續爭取相關重電設備訂單。

中興電也積極打入晶圓廠相關電力設備產品線，其中，中興電的GIS設備是晶圓廠建廠的關鍵電力設備之一，計劃隨著台積電赴美設廠，提供在地化服務。另外，中興電已在中國大陸海門廠擴增產能，為外銷日本、印度、越南及供應大陸市場做準備，並尋求與美國半導體客戶合作。

士電正透過與國際半導體客戶合作、提供客製化電力設備並布局美國市場，成功打入晶圓廠與AI資料中心的供應鏈，提供高壓變壓器、伺服器等關鍵設備，受惠於AI與高科技建廠需求強勁，訂單滿載並積極擴產能。

至於華城為國內外銷變壓器龍頭大廠，也是第一家打入美國星門計劃之台廠，而台美關稅降15％將讓華城在國際上更有競爭力。華城表示，目前訂單能見度已達2028，AI資料中心應用相關訂單達120億元相關訂單從2024年底陸續出貨，規劃出貨至2028年。

法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AI資料中心建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，可望大幅受惠。