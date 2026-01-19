台積電法說會後大發威！股價翻紅衝上1,780元再創天價 市值46兆元

台積電（2330）法說會報喜，外資上周五轉買超10,106張，19日早盤雖開低，但盤中翻紅，午盤過後股價急拉，衝上1,780元，上漲40元，市值46兆1,598億元，股價、市值齊創歷史新高。

台積電2025年第4季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元，年增35%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成，今年將可望再創新高。

台積電法說後，內外資法人紛紛出具報告，清一色全面看好，並上調目標價，目前目標價最高已上看2,700元，還有兩家美系外則同是2,600元，另外一家外資則喊出2,500元。