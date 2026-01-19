台積電創天價1,770元領軍 台股再飆歷史新高！助攻要角還有這幾檔

台股19日開低走高，盤中翻紅一度衝達31744.51點，上漲335.81點，再創歷史新高，領攻的還是由黑翻紅的台積電（2330），盤中衝達1,770元，上漲30元，影響大盤指數約246點，助攻指數衝高的要角還有南亞科（2408）、聯電（2303）、南亞（1303）、華邦電（2344）等。

台股早盤以31,336.37點開出，下跌71.93點，一度下探至31,285.53點，下跌123.17點，權王台積電以1,725元開低，盤中翻紅至1,770元，再創歷史新高，領軍大盤指數再往上衝高，一度衝達31744.51點，上漲335.81點，再創歷史新高。

盤面上包括記憶體、玻纖布族群都是強漲的指標，受惠AI浪潮擴大，帶動PCB、CCL技術升級，近期全球高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，包括蘋果、輝達、超微都掀起搶料大戰，台玻（1802）拉出第三根漲停板，南亞一度亮燈漲停。

記憶體族群再度成為盤面焦點，美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評等，激勵19日族群火力全開，南亞科、旺宏（2337）、力積電、華邦電全數亮燈漲停。

傳產股包括玻陶、塑膠、水泥、金融股都是上漲，電子股的光電類股則是由友達（2409）、群創（3481）領軍， 盤中上市公司漲停家數達40家。

台股衝新高，領軍要角首推台積電，盤中衝達1,770元，上漲30元，再創歷史新高，影響大盤指前幾名的個股還有南亞科、聯電、南亞、華邦電等。