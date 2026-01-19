快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股19日開低走高，盤中翻紅一度衝達31744.51點，上漲335.81點，再創歷史新高，領攻的還是由黑翻紅的台積電（2330），盤中衝達1,770元，上漲30元，影響大盤指數約246點，助攻指數衝高的要角還有南亞科（2408）、聯電（2303）、南亞（1303）、華邦電（2344）等。

台股早盤以31,336.37點開出，下跌71.93點，一度下探至31,285.53點，下跌123.17點，權王台積電以1,725元開低，盤中翻紅至1,770元，再創歷史新高，領軍大盤指數再往上衝高，一度衝達31744.51點，上漲335.81點，再創歷史新高。

盤面上包括記憶體、玻纖布族群都是強漲的指標，受惠AI浪潮擴大，帶動PCB、CCL技術升級，近期全球高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，包括蘋果、輝達、超微都掀起搶料大戰，台玻（1802）拉出第三根漲停板，南亞一度亮燈漲停。

記憶體族群再度成為盤面焦點，美系外資最新報告按讚舊世代記憶體「沒有轉空理由」，上調台系五強目標價並給予「優於大盤」評等，激勵19日族群火力全開，南亞科、旺宏（2337）、力積電、華邦電全數亮燈漲停。

傳產股包括玻陶、塑膠、水泥、金融股都是上漲，電子股的光電類股則是由友達（2409）、群創（3481）領軍， 盤中上市公司漲停家數達40家。

台股衝新高，領軍要角首推台積電，盤中衝達1,770元，上漲30元，再創歷史新高，影響大盤指前幾名的個股還有南亞科、聯電、南亞、華邦電等。

南亞科 台積電

避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。 這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。 另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

台積電創天價1,770元領軍 台股再飆歷史新高！助攻要角還有這幾檔

台股19日開低走高，盤中翻紅一度衝達31744.51點，上漲335.81點，再創歷史新高，領攻的還是由黑翻紅的台積電（2...

旺年會真旺！台新新光金領軍 金控成台股創高神隊友、2檔刷28年高

台股19日陷入高檔震盪，權王台積電（2330）盤中翻紅，帶動大盤一度突破31,600點關卡、再創歷史新高；其中，金控族群...

力積電賣廠利多續燒鎖漲停！記憶體主線領軍 大盤高檔震盪整理

台股19日早盤在上周強彈後的獲利了結賣壓下開低震盪，加權指數以31,336.77點開出、開盤下跌71.93點，盤中一度下...

衛星輪漲輪到啓碁 亮燈漲停

低軌衛星議題推升昇達科（3491）、華通（2313）、元晶（6443）股價大漲，低軌衛星族群輪漲，今日輪到網通大廠啓碁（...

台積電暫休兵記憶體接棒 台股開低翻紅漲近百點

台積電股價漲多休兵，記憶體、被動元件等族群接棒維繫台股多頭火種。台股今天早盤開低後迅速翻紅，維持平盤上下震盪整理。至10...

