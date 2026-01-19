南亞、欣興單日成交值入列前五大 玻纖布及載板族群躍多頭指標

玻纖布及載板19日成為盤面多頭族群，指標股的南亞（1303）及欣興（3037）成交值進入前五大之列，漲勢勁道恐不遜遭處置的記憶體大軍。

國泰期貨表示，目前在玻纖布方面以載板用的Low CTE布供需較為緊張，目前具規模且技術能力、品質較好的供應商僅日東紡，而除提早預訂產能的美系AI晶片大廠外，如今在高階產品需求大幅提升，而供給端未同步增加的情況下，Tglass布已開始出現供不應求的情況，Low CTE等級的玻纖布供給問題也影響終端產品能否順利出貨。

儘管目前為解決此供需瓶頸，終端客戶已經開始加入驗證其餘供應商，然而在產品良率等產能限制下，預期次要供應商能提供的Low CTE布短期仍相對有限。

日東紡2027年預計將開出較大量的Tglass產能，預期屆時供需情況才能有所改善，然而因新世代產品持續朝高層數及大尺寸趨勢走，整體載板使用面積大幅成長，代表對Low CTE布產能需求亦持續提高，因此推估2027年玻纖布供需尤其又以高階產能仍較為吃緊。需求及成本驅動下，使玻纖布價格持續上揚，並進一步帶動載板同步漲價。

台廠相關個股方面，國泰期貨看好載板廠的欣興，考量在過去向供應商拿貨的比重，及實際高階產品保有高市占率的情況下，預期欣興對於玻纖布料源掌握度較高。

在高階AI晶片ABF載板市場中，於主要AI ASIC客戶新世代產品市占率預期皆有七成以上水準，有望受惠ASIC晶片出貨量大幅上升，帶動產品組合持續轉佳，而欣興亦開始向客戶進行載板產品的漲價，預期對毛利率將有較大幅度改善，有望帶動2026/2027年營收及獲利持續成長。