快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

旺年會真旺！台新新光金領軍 金控成台股創高神隊友、2檔刷28年高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台新新光金控十七日舉辦合併後首場旺年會，董事長吳東亮（後排右四）與夫人彭雪芬（後排左四）出席。圖／台新新光金控提供
台新新光金控十七日舉辦合併後首場旺年會，董事長吳東亮（後排右四）與夫人彭雪芬（後排左四）出席。圖／台新新光金控提供

台股19日陷入高檔震盪，權王台積電（2330）盤中翻紅，帶動大盤一度突破31,600點關卡、再創歷史新高；其中，金控族群成為穩盤關鍵力量。台新新光金旺年會題材發酵，盤中成交量衝破10萬張、股價強漲約4.5%，穩居類股人氣王；中信金（2891）、國泰金（2882）同步改寫逾28年新高，成為盤面抗震主力。

台新新光金在合併後首度舉辦的「2026企業旺年會」助攻下，市場關注度明顯升溫，股價盤中最高觸及22.9元，成為金控族群最吸睛焦點；中信金同步上攻至52元整數關卡，國泰金一度大漲近2.5%、高見78.4元，雙雙刷新逾28年高價，也帶動元大金（2885）漲逾2%，富邦金（2881）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、凱基金（2883）、華南金（2880）等同步走揚。

從基本面來看，台新新光金於2025年7月完成合併，旗下投信、人壽子公司已完成整併，證券與期貨亦取得主管機關核准。17日舉辦合併後首場旺年會，規模創下同業新高。董事長吳東亮指出，2025年金控全年獲利達373.6億元、每股盈餘（EPS）1.91元，雙雙改寫新高，顯示整併效益正逐步發酵。

中信金同樣展現強勁體質，19日股價叩關52元，改寫1997年8月以來新高。中信金2025年全年合併稅後純益達806.19億元、EPS 4.08元，再創歷史新高；旗下中信銀受惠放款擴張、淨利差走升，加上刷卡金額突破兆元，淨利息與手續費收入同步成長。法人指出，中信金、永豐金等銀行型金控，2026年配息能力可望優於去年，第2季除息行情值得關注。

籌碼面方面，外資上週大舉買超台新新光金15.8萬張，對中信金、國泰金亦站在買方。儘管美國失業率下降使降息時點出現變數，但銀行型金控可望受惠外幣放款需求回溫與資金成本下降，2026年淨利息收入仍具成長動能。在電子股短線休息之際，獲利創高、配息展望穩健的金融族群，已成為現階段台股最具防禦力的資金避風港。

中信金 台新新光金 國泰金

延伸閱讀

台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

費半點燈 台股攻向32K…預期將帶動科技股往上衝

台積法說報喜…台股勁揚創高 千張大戶掃貨八檔

AI需求強勁…台股目標指數 將上修至37,000點

相關新聞

避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。 這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。 另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

旺年會真旺！台新新光金領軍 金控成台股創高神隊友、2檔刷28年高

台股19日陷入高檔震盪，權王台積電（2330）盤中翻紅，帶動大盤一度突破31,600點關卡、再創歷史新高；其中，金控族群...

力積電賣廠利多續燒鎖漲停！記憶體主線領軍 大盤高檔震盪整理

台股19日早盤在上周強彈後的獲利了結賣壓下開低震盪，加權指數以31,336.77點開出、開盤下跌71.93點，盤中一度下...

衛星輪漲輪到啓碁 亮燈漲停

低軌衛星議題推升昇達科（3491）、華通（2313）、元晶（6443）股價大漲，低軌衛星族群輪漲，今日輪到網通大廠啓碁（...

台積電暫休兵記憶體接棒 台股開低翻紅漲近百點

台積電股價漲多休兵，記憶體、被動元件等族群接棒維繫台股多頭火種。台股今天早盤開低後迅速翻紅，維持平盤上下震盪整理。至10...

載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高

台股19日開低後，欣興（3037）領軍載板、南亞（1303）率玻纖布族群匯集買盤人氣下，大盤曾翻揚站回平盤，並攻高到31...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。