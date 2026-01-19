旺年會真旺！台新新光金領軍 金控成台股創高神隊友、2檔刷28年高

台股19日陷入高檔震盪，權王台積電（2330）盤中翻紅，帶動大盤一度突破31,600點關卡、再創歷史新高；其中，金控族群成為穩盤關鍵力量。台新新光金旺年會題材發酵，盤中成交量衝破10萬張、股價強漲約4.5%，穩居類股人氣王；中信金（2891）、國泰金（2882）同步改寫逾28年新高，成為盤面抗震主力。

台新新光金在合併後首度舉辦的「2026企業旺年會」助攻下，市場關注度明顯升溫，股價盤中最高觸及22.9元，成為金控族群最吸睛焦點；中信金同步上攻至52元整數關卡，國泰金一度大漲近2.5%、高見78.4元，雙雙刷新逾28年高價，也帶動元大金（2885）漲逾2%，富邦金（2881）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、凱基金（2883）、華南金（2880）等同步走揚。

從基本面來看，台新新光金於2025年7月完成合併，旗下投信、人壽子公司已完成整併，證券與期貨亦取得主管機關核准。17日舉辦合併後首場旺年會，規模創下同業新高。董事長吳東亮指出，2025年金控全年獲利達373.6億元、每股盈餘（EPS）1.91元，雙雙改寫新高，顯示整併效益正逐步發酵。

中信金同樣展現強勁體質，19日股價叩關52元，改寫1997年8月以來新高。中信金2025年全年合併稅後純益達806.19億元、EPS 4.08元，再創歷史新高；旗下中信銀受惠放款擴張、淨利差走升，加上刷卡金額突破兆元，淨利息與手續費收入同步成長。法人指出，中信金、永豐金等銀行型金控，2026年配息能力可望優於去年，第2季除息行情值得關注。

籌碼面方面，外資上週大舉買超台新新光金15.8萬張，對中信金、國泰金亦站在買方。儘管美國失業率下降使降息時點出現變數，但銀行型金控可望受惠外幣放款需求回溫與資金成本下降，2026年淨利息收入仍具成長動能。在電子股短線休息之際，獲利創高、配息展望穩健的金融族群，已成為現階段台股最具防禦力的資金避風港。