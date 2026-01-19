快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

日大廠再喊CCL高階玻纖布銅箔吃緊 富喬、金居股價再飆

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

日本半導體材料廠 Resonac（舊稱昭和電工）16日再喊出玻纖布等原料供需緊繃、價格飆漲，宣布調漲銅箔基板（CCL）等印刷電路板（PCB）材料售價、漲幅達 30% 以上。引發市場關注台灣市場對應的相關CCL高階材料供應，富喬（1815）、金居（8358）股價今日再飆，富喬並攻上漲停108.5元進入百元俱樂部。

Resonac 16日宣布，因銅箔、玻纖布等原料供需緊繃導致價格飆漲等因素，將自2026年3月1日起調漲銅箔基板等PCB材料價格。背後關鍵是材料供應，讓台灣高階CCL供應鏈也備受關注。

富喬先前召開法說會，總經理陳壁程已預告，觀察2026年來看LowDk產品因應AI市場需求仍大有可為，AI伺服器持續驅動載板需求成長，高階材料需求維持正向看法。公司在IC載板用FLE（LowCTE）玻纖產品，去年第4季已少量出貨並擴大認證，預期2026年出貨規模可逐季推升。

富喬預期，LowDK占比持續拉升，今年稼動率紗廠持續提升，並持續收斂閒置產能干擾的不利影響。

未來展望方面，陳壁程說，AI相關應用仍是未來電子產業主要成長的動能。富喬有高速低損耗應用的產品FLD1（即Low DK1）及FLD2（Low DK2）將順勢此產業的成長，持續增產推升營收及獲利。

在高階Low DK材料方面，公司2025年Low DK一代與次代先進製程產品已佔第4季產能比重達到45%。展望2026終端客戶產品升級需求明確，公司將持續進行資本支出，預期先進製程產品目標產能比重將提升至60%以上，有助擴大在市場的滲透率，推升營收及獲利。

此外，受惠於先進封裝、AI及高速運算等對IC載板強烈需求，公司已開發IC載板用之 Low CTE 先進製程產品，並於2025年第4季被客戶認證與少量出貨，預期2026年出貨規模可望逐季成長。

富喬公司日前表示，整體而言，2026年全球AI相關應用持續擴大，公司於先進製程 Low DK一代與次代產能比重將持續提高，IC載板所需先進材料Low CTE逐季增加出貨規模，大陸東莞廠亦受惠台灣轉單可望轉盈。公司未來將持續強化核心技術，發揮垂直整合優勢，深化與關鍵客戶合作關係，對明年營運展望維持審慎正向看法。

延伸閱讀

玻纖布缺貨朝蔓延 台玻、建榮等四檔亮燈漲停

載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高

玻纖布大缺貨…複製記憶體市況 南亞、台玻等迎契機

南亞應援日東紡 產能動了

相關新聞

避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。 這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。 另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

旺年會真旺！台新新光金領軍 金控成台股創高神隊友、2檔刷28年高

台股19日陷入高檔震盪，權王台積電（2330）盤中翻紅，帶動大盤一度突破31,600點關卡、再創歷史新高；其中，金控族群...

力積電賣廠利多續燒鎖漲停！記憶體主線領軍 大盤高檔震盪整理

台股19日早盤在上周強彈後的獲利了結賣壓下開低震盪，加權指數以31,336.77點開出、開盤下跌71.93點，盤中一度下...

衛星輪漲輪到啓碁 亮燈漲停

低軌衛星議題推升昇達科（3491）、華通（2313）、元晶（6443）股價大漲，低軌衛星族群輪漲，今日輪到網通大廠啓碁（...

台積電暫休兵記憶體接棒 台股開低翻紅漲近百點

台積電股價漲多休兵，記憶體、被動元件等族群接棒維繫台股多頭火種。台股今天早盤開低後迅速翻紅，維持平盤上下震盪整理。至10...

載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高

台股19日開低後，欣興（3037）領軍載板、南亞（1303）率玻纖布族群匯集買盤人氣下，大盤曾翻揚站回平盤，並攻高到31...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。