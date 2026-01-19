快訊

力積電賣廠利多續燒鎖漲停！記憶體主線領軍 大盤高檔震盪整理

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股19日早盤在上周強彈後的獲利了結賣壓下開低震盪。歐新社
台股19日早盤在上周強彈後的獲利了結賣壓下開低震盪。歐新社

台股19日早盤在上周強彈後的獲利了結賣壓下開低震盪，加權指數以31,336.77點開出、開盤下跌71.93點，盤中一度下挫近百點；不過隨低接買盤進場，指數隨後由黑翻紅、回到盤上整理。

半導體盤面則由「成熟製程＋記憶體」題材扛旗。晶圓代工廠力積電（6770）延續賣廠消息熱度，股價開盤即攻上62元漲停鎖死、委買排隊長龍湧現，成為今日半導體最強指標。市場聚焦力積電與美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），美光擬以18億美元現金收購力積電苗栗銅鑼P5 12吋晶圓廠，並以此強化在台製造與後續製程布局；該案預期2026年第2季完成，屆時將與美光既有台中廠形成相鄰配置、擴充產能彈性。

題材延伸效應同步帶旺記憶體族群買盤：DRAM廠南亞科（2408）以及華邦電（2344）早盤雙雙亮燈漲停；儲存控制晶片大廠群聯（8299）盤中站上2,000元、漲幅逾5%，晶豪科（3006）亦維持紅盤震盪。

權值股方面，台積電（2330）早盤一度回測1,725元後震盪，盤中回到1,740元附近整理。市場人士指出，在指數位階墊高之際，盤面更看重消息面與產業趨勢的邊際變化，短線仍以題材與族群輪動帶動個股表現為主，後續將觀察記憶體供需與AI相關供應鏈接單能見度，是否足以支撐股價續航力道。

美光 力積

