衛星輪漲輪到啓碁 亮燈漲停
低軌衛星議題推升昇達科（3491）、華通（2313）、元晶（6443）股價大漲，低軌衛星族群輪漲，今日輪到網通大廠啓碁（6285），除受惠低軌衛星議題加持，加上公布2025年第4季毛利率14.1%，創2017年第1季以來新高，推升買盤湧入，亮燈漲停，股價來到118.5元。
啓碁2025年第4季營收270.2億元，季減1.4%，年減3.2%，毛利率14.1%，高於上季12.1%及2024年第4季的12.9%，為2017年第1季以來單季新高，營業利益10.96億元，季增46.3%，年減2.1%，稅後純益9.87億元，季增48.4%，年減3%，每股純益2.06元。
2025年啓碁累計營收1,102.5億元，年增0.03%，毛利率12.48%，高於2024年12.1%，營業利益37.68億元，年增1.6%，稅後純益30.63億元，年減11.2%，每股純益6.41元。
近年啓碁多元佈局，同時打入全球最大低軌衛星營運商SpaceX供應鏈，法人預估，啓碁來自低軌衛星貢獻營收超過一成，應為全台來自低軌衛星貢獻營收最大的公司。
日前啓碁董事長謝宏波指出，以訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長，除既有電信寬頻、車用、低軌衛星持續成長外，積極佈局邊緣及資料中心交換器商機，貢獻營收發酵，為成長主動能，三年後全年營收挑戰50億美元（折台幣約1,500億元）。
