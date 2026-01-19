載板三雄再度「亮燈」衝人氣資金續押AI載板升級潮
ABF載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）19日早盤再度攻上漲停，欣興來到301元、上漲27元；南電衝上318元、上漲28.5元；景碩則到211.5元、上漲19元，載板三雄連拉第二根漲停板。
而載板族群之所以能接棒演出，與AI／HPC拉貨以及報價調升想像直接連動。台積電（2330）法說與台美關稅談定帶動上周五盤面百花齊放；同時點出受惠AI與HPC拉貨、產能擴充推進，ABF與BT載板仍有逐季調價空間，成為資金聚焦主軸之一。
個股面來看，摩根大通證券指出欣興在輝達AI HDI量產近期已有明顯進展，台灣先進HDI廠可望加速達成損平、化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重新出現；並提出兩年獲利跳升的推估，進一步將合理股價推測上修至347元。在這類「量產進度＋獲利彈跳」的敘事帶動下，市場也更願意把載板股視為AI供應鏈中，能跟著需求升級而放大的受惠環節。
整體而言，載板三雄再度攻上漲停，反映盤面主流仍緊扣AI與高階運算延伸需求，資金在大盤震盪中選擇往「能見度更高、題材更集中」的族群集中火力。
