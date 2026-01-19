台積電暫休兵記憶體接棒 台股開低翻紅漲近百點
台積電股價漲多休兵，記憶體、被動元件等族群接棒維繫台股多頭火種。台股今天早盤開低後迅速翻紅，維持平盤上下震盪整理。至10時30分，集中市場指數上揚72.30點，報31481點，成交值約新台幣4425億元。
3大權值股漲跌互見，台積電早盤最多下跌15元至1725元，隨後跌幅收斂；鴻海最多跌5.5元至229元；台達電最多漲35元至1160元，續創歷史新天價。
力積電17日宣布將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，交易預計今年第2季完成，可望挹注處分利益，力積電今天股價跳空漲停攻上62元，漲停委買未成交張數逾14萬張，並激勵記憶體族群續強；南亞科、華邦電、旺宏、宜鼎、廣穎等，盤中股價皆亮燈漲停。
玉山投信基金經理人郭明玉分析，台積電上週舉行法人說明會，包括營收、獲利、資本支出及財測，全數超越市場預期，顯示出對2026年全球半導體景氣復甦與高階應用需求具高度信心，激勵全球半導體板塊，並為台股多頭氣勢吞下定心丸。
郭明玉認為，晶圓龍頭大廠持續加碼3奈米、2奈米先進製程投資，無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。
郭明玉指出，由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，將成為支撐台股指數的重要力量。
