避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。

這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。

另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

根據CNBC的報導，美國總統川普堅持要取得格陵蘭（丹麥的自治領土）的主權，並表示此舉對美國國家安全至關重要。

週五，川普更進一步暗示，若相關國家「不同意格陵蘭的安排」，可能會對其課徵關稅。雙方談判仍在進行中。

而伊朗方面，川普表示將暫緩對伊朗發動軍事打擊、並引用伊朗減少對示威者暴力鎮壓的報導後，美伊緊張局勢有所降溫。

聯準會下一任人選的部分也持續角力中， 上週針對聯準會主席鮑爾的刑事調查，引發市場對聯準會獨立性及其是否可能受到政治影響的擔憂。

川普於週五表示，希望國家經濟委員會（NEC）主任Kevin Hassett繼續留任，這番話也推升了預測市場對前聯準會理事Kevin Warsh出任下一任聯準會主席的可能。

跟大家提醒一下， 美國債市將於週一因馬丁・路德紀念日休市。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。