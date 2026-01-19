快訊

玻纖布缺貨朝蔓延 台玻、建榮等四檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

隨著AI浪潮擴大，帶動PCB、CCL技術升級，近期全球高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，包括蘋果、輝達、超微都掀起搶料大戰，台玻（1802）、建榮（5340）19日都雙雙拉出第三根漲停板，富喬（1815）、德宏（5475）也跟進漲停亮燈，南亞（1303）盤中漲幅逾5%。

AI發展帶動的缺貨潮由記憶體蔓延至玻纖布，《日經新聞》指出，蘋果、超微及輝達已派人趕赴日本搶玻纖布貨源，惟跨國載板大廠高層直言，龍頭廠日東紡目前的產能已達極限，完全沒有額外產能可供給，最快要等到2027年下半年新產能投產，才有機會舒緩供給吃緊的問題。

法人表示，玻纖布產品持續朝高層數、大尺寸趨勢走，整體載板使用面積大幅成長，對Low CTE玻纖布產能需求將持續提高。目前「具規模、技術能力、品質較好」的供應商僅日東紡（Nittobo），儘管終端客戶已開始驗證其他供應商，然而在產品良率或產能限制下，預期次要供應商能提供的Low CTE玻纖布短期仍相對有限。

目前台玻已通過第一代、第二代低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布等三款電子級玻纖布產品認證，並投入22.5億元將高階玻纖布產線從四條增至12條，2026年產能將翻倍。

對於後續是否漲價的看法，台玻表示，不便對產品報價多做回應，不過公司證實目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨。

建榮為日東紡子公司，日東紡將生產技術轉移到集團旗下的福隆玻璃纖維生產玻纖紗，再供應給建榮加工成高階玻纖布，形成從上游到下游的整合優勢。

建榮日前法說會上提到，2026上半年將持續更新各式生產設備，提升生產能力，以因應高端材料需求上升，預估高階產品將達產能30%～40%。新產品T-glass計畫將於2026年第2季逐步開始生產。

富喬總經理陳壁程表示，2026年Low Dk產品因應AI市場需求，仍大有可為，AI伺服器持續驅動載板需求成長，對高階材料需求維持正向看法。公司在載板用FLE（Low CTE）玻纖產品已經在去年第4季少量出貨並擴大認證，預期2026年出貨規模可逐季推升。

避險資金大逃亡？川普關稅大刀砍向盟友 辣媽示警：地緣政治恐引發市場震盪

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。 這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。 另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

台積電暫休兵記憶體接棒 台股開低翻紅漲近百點

台積電股價漲多休兵，記憶體、被動元件等族群接棒維繫台股多頭火種。台股今天早盤開低後迅速翻紅，維持平盤上下震盪整理。至10...

載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高

台股19日開低後，欣興（3037）領軍載板、南亞（1303）率玻纖布族群匯集買盤人氣下，大盤曾翻揚站回平盤，並攻高到31...

費半點燈 台股攻向32K…預期將帶動科技股往上衝

美股上周五（16）日雖受聯準會新任主席人選洗牌等因素影響中，行情由紅翻黑，但費城半導體指數受惠AI強勁需求，表現一枝獨秀...

台積法說報喜…台股勁揚創高 千張大戶掃貨八檔

台股上周一路驚驚漲，周五（16日）更在台積電法說後利多、台美關稅談判取得突破性進展推升下大漲598點，帶動全周勁揚1,1...

AI需求強勁…台股目標指數 將上修至37,000點

AI需求強勁，台積電交出亮麗的全年展望，外溢效應激勵多家大型法人機構醞釀大舉上調今年台股企業獲利至5.2~5.4兆元，年...

