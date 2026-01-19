載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高

美國公債殖利率週五走高，最主要原因是有兩個：10年期美國公債殖利率上升超過6個基點，至4.227%；30年期公債殖利率同樣上升超過5個基點，至4.836%。 這兩天債市波動的主要原因來自於，上週四初領失業金人數低於預期，債市投資人擔心若就業市場好轉，降息速度可能放緩。 另一個擔心的原因，則是地緣政治風險。

2026-01-19 11:08