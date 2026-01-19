載板、玻纖布族群匯人氣 大盤開低翻揚盤中攻上31,500點刷新高
台股19日開低後，欣興（3037）領軍載板、南亞（1303）率玻纖布族群匯集買盤人氣下，大盤曾翻揚站回平盤，並攻高到31,500點再創新高，因台積電（2330）及鴻海（2317）走勢相對疲軟，僅台達電（2308）貢獻較多大盤點數，多空仍在平盤附近較勁。
群益投顧指出，南亞受惠電子級玻纖布供不應求，銅箔供貨也趨緊有利加工費走升，加上將受惠轉投資南亞科（2408）獲利貢獻，今年獲利可望大增。台玻（1802）早盤亮燈漲停，富喬（1815）也強勢上揚。
欣興今日早盤成交值暴增成人氣王，宏遠投顧表示，其產品組合為IC載板占58%(ABF占其中79%)、HDI占27%、PCB占11%、FPC占3%、Othe占1%。展望2026年，受惠先進封裝趨勢對於ABF載板需求增加，且BT載板價格續揚。
