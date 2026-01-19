台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

台股19日開盤指數下跌71.93點，開盤指數為31,336.77點。台積電（2330）開盤價1,725，下跌15元。

群益投顧表示，台股指數量技術面延續多頭格局未變，但連續上漲後仍須密切留意乖離擴大，可能引發獲利回吐壓力。續以熱門題材標的，參考短期均線變化汰弱換強操作因應。

操作題材可留意： AI需求不是問題，電力供應才要擔心；台積電董事⻑魏哲家表示未來三年資本支出還會更高，根據他和客戶溝通的結果確認AI需求是真的，反倒要關心的是台灣電力供應問題，必須有充足電力才能不受限制地擴充產能。預期政府將積極推動電力相關建設，持續挹注供應鏈營運表現。

上周五（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,359.33點，下跌83.07點、跌幅0.17%；S&P500指數下跌0.06%；那斯達克指數下跌0.06%；費半指數上漲1.15%。台積電ADR漲0.22%。

美國總統川普對Fed主席人選風向轉變的發言壓抑美股漲勢，但半導體股持強提供支撐，四大指數跌多漲少，僅費城半導體上漲1.15%。傳現為美光董事的劉德音大舉加碼，美光大漲7.76%、輝達下跌0.44%。1月19日馬丁路德紀念日休市。

三大法人上周五集中市場合計買超372.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超399.1億元，投信賣超77.1億元，自營商（自行買賣）賣超9.7億元，自營商（避險）買超60.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,802口至6,369口，其中，外資淨空單減少1,881口至33,249口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,527口至9,155口。

選擇權未平倉量部分，01月F3大量區買權OI落在31,500點，賣權最大OI落在31,400點 ; 月買權最大OI落在32,000 點，月賣權最大OI落在30,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19上升至1.58。VIX指數下降0.71至21.96。外資台指期買權淨金額6.6億元 ; 賣權淨金額0.1億元。整體選擇權籌碼面偏多。