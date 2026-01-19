SCFI 走跌 法人對海運股評價維持中立
SCFI指數截至上周為止，為1,647.39點，較前一周下跌4.57%，其中，美東線周漲1.1%、美西線周跌1%、歐洲線周跌2.5%。法人機構表示，隨達飛及馬士基等大型航商陸續嘗試少數航線復航紅海，觀察後續對船舶周轉率、運價走跌等影響。
分析師指出，時序在農曆年前，向來為需求小旺季，有望為運價帶來反彈契機，但近期漲價力道偏弱；農曆春節過後進入需求空窗期，運價走勢將再度承壓。
此外，馬士基宣布旗下連接中東、印度和美國東岸的航線將於1月下旬重返蘇伊士運河；隨達飛及馬士基等大型航商陸續嘗試少數航線復航紅海，2026年貨櫃航商復航紅海機率將大幅提高，由於繞道航行約去化市場5%~7%的運力，因此，復航紅海航線後，市場船舶周轉率的提升，將對運價帶來走跌壓力，其中又以歐洲線首當其衝，因此，對海運股評價暫維持中立。
