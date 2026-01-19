台美關稅底定 法人看好傳產股可望接棒補漲

台積電法說會報喜，率台股上週大漲1119.74點或3.7%，16日收在31408.70點，再創歷史新高。另外台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%，法人看好台美關稅底定，傳產股有機會接棒補漲。

全球地緣政治不確定性高，投資人在指數創高後，買盤趨向保守觀望，上週五美股多數收黑。道瓊工業指數終場下跌83.11點或0.17%，收在49359.33點。標普500指數下跌4.46點或0.06%，收6940.01點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌14.63點或0.06%，收在23515.39點。費城半導體指數逆勢上揚90.108點或1.15%，收7927.406點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌0.82美元或0.44%，收在186.23美元；DRAM股續強，美光勁揚26.12美元或7.76%，收362.75美元；台積電ADR小漲0.76美元或0.22%，收342.4美元。

永豐投顧分析，台股上週利多頻傳，單週漲幅超過千點，建議投資人持股可以續抱，但不要追價。此外，美國最高法院尚未對關稅做出裁決，投資人應該等待，避開風險。

永豐投顧觀察，美國總統川普祭出對等關稅已將近1年，過去一段時間出口商的股價普遍受到壓抑，如今隨著台美關稅底定，台灣以投資換關稅，得到與日韓相同待遇，看好接下來傳產股有補漲空間。