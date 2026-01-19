快訊

AI需求強勁…台股目標指數 將上修至37,000點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

AI需求強勁，台積電（2330）交出亮麗的全年展望，外溢效應激勵多家大型法人機構醞釀大舉上調今年台股企業獲利至5.2~5.4兆元，年增幅有望衝破二成外，並正規劃上調目標指數區間至35,000~37,000點間，且不排除下半年還有另一波上修潮。

經了解，台積電在15日下午召開法說會後，多家法人機構連日召開內部會議，上修台積電全年每股稅後純益（EPS）預估值，由原本估計的82~85元，一口氣調高至90~95元，也連帶上修台股今年企業獲利與目標指數。

全年獲利部分，由於調高台積電今年EPS後，預估台積電今年稅後純益將較原本預估值增加逾4,000億元，在原本多家法人機構估計今年台股企業獲利將由去年的約4.4兆元成長至4.8兆元的基礎上，最新預估值上調至5.2~5.4兆元，以中值計算，獲利年增幅度來到20.4%。

也因台股企業獲利上修，原本計算指數基礎的本益比（PE）、股價淨值比也跟著變動，經過模型試算，這些大型法人機構將原本看好全年指數在33,000~34,000點的高點目標，一口氣上調至35,000~37,000點。

其中，台新投顧藉著台美關稅談判優於預期的勢頭，已率先將指數高點上修至36,000點，暫成為法人圈今年最高目標指數。此外，部分機構董總也透露，台積電此次「好到爆」的法說會內容，確實打亂原本規劃步調，但基於穩健原則，可能會在第1季底、第2季的上半季，正式宣布上調台股今年目標指數。

