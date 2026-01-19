費半點燈 台股攻向32K…預期將帶動科技股往上衝

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者杜建重／攝影
美股上周五（16）日雖受聯準會新任主席人選洗牌等因素影響中，行情由紅翻黑，但費城半導體指數受惠AI強勁需求，表現一枝獨秀，市場看好將是台股本周向32,000點發起攻擊的指路明燈。

四大指數中，費半指數上漲1.15%，盤中並創下歷史新高。其中，與台股高度連動的博通上漲2.53% 、美光大漲7.78%、超微上漲1.72%，台積電ADR上漲0.22%，為台股續攻32,000點大關奠定良好契機。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，美半導體股近期走勢優於其它族群，主要反應AI需求強勁，雖輝達H200出口中國大陸一事再次掀波，但在台積電（2330）法說會釋放強勁的全年展望與上調資本支出至520億至560億美元中，不僅預示全球AI股今年營運前景無虞，並為台股在農曆年封關前行情上攻32,500點，預留多頭伏筆。

永豐投顧副總曾信凱、華南投顧董事長呂仁傑也表示，隨AI前景得到台積電的確認，而且有台美關稅協議利多，包括工具機、高爾夫、學名藥、新藥、重電、健身器材、汽車零組件、自行車等非電族群，未來獲利也將受益下，將為上攻32,000點打下堅實的基礎。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理江浩農表示，以台積電今年的業績展望結構，搭配輝達、超微、蘋果等科技大咖將推出新品放時程來看，今年獲利有望呈「季季增」的好表現，法人圈在下半年有機會再次調高今年EPS等預估，而且這些利多都是來自於基本面。

因此，在沒有出現改變AI前景趨勢的黑天鵝事件前，台股震盪趨堅的格局仍將持續，預期在農曆年封關前，指數就有機會先站穩32,500點大關。

由於聯準會現任主席鮑爾將在5月卸任，熱門接任入選包括白宮經濟顧問哈塞特、聯準會前理事華許等，但美國總統川普在白宮發表講話中表示，更希望哈塞特繼續留在現在的位置，並暗示可能不會提名。

由於哈塞特一向支持川普的大幅降息政策，在出任機率降低後，引發市場對今年降息幅度縮減的疑慮，美國10年期、對政策敏感的2年期公債殖利率反彈，道瓊、那斯達克、標普指數上周五分別下跌0.06%至0.17%。

