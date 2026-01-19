就市論勢／太空資料中心概念 聚焦

盤勢分析

財政部最新公布去年12月出口額達624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4%。其中，資通訊產品出口年增126.3%、電子零組件年增24.1%，兩者合計貢獻整體出口成長近98%，充分反映AI、高效能運算（HPC）及雲端服務需求持續強勁。

傳產方面，以機械出口年增11%表現較佳，終結連續兩年衰退；但基本金屬、化學品及塑橡膠等類別則衰退或持平，連續第三年未能成長。展望今年，AI需求成長前景依舊樂觀，但因去年高基期效應，整體出口成長將明顯放緩，下半年基期壓力將更甚上半年。

另外，美國15日公布，對台灣商品適用的對等關稅稅率整體不超過15%，是傳產、電子零組件及機械產業明顯利多，有助緩解去年關稅衝擊，提升企業獲利與競爭力。

投資建議

受惠AI運算需求爆發性成長，及地球能源與散熱瓶頸，太空資料中心議題已迅速升溫；為實現真正的全球無縫連網，低軌衛星也如火如荼發展中。這些發展預期將有效彌補地面基地台在偏遠地區、海洋及航空等難以覆蓋區域的網路缺口。低軌衛星結合太陽能供電、真空冷卻與衛星間光通訊等優勢。