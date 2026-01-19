快訊

西班牙2列高鐵脫軌相撞已知10死百人傷 乘客：撞擊感覺像地震

大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
記憶體示意圖。 美聯社
記憶體示意圖。 美聯社

摩根士丹利（大摩）證券於最新出具的「大中華半導體」報告中指出，舊世代記憶體目前沒有理由轉向悲觀。受惠產能轉向HBM，預估舊世代產品供需缺口將有望進一步擴大，因此再度上調華邦電（2344）、南亞科、旺宏、愛普、力積電等五台廠目標價，並重申五檔「優於大盤」的評等。

其中，華邦電目標價從88元上調至130元；力積電從41元上調至56元；旺宏從48元上調至72.5元；愛普*從475元上調至555元；而南亞科則從198元上調至298元。

大摩科技產業分析師顏志天認為，從去年開始的舊世代記憶體超級周期，將延續至2026年，且其上行空間將有更大的可能。雖相關個股股價近期漲勢兇猛，不過仍認為還未轉向看空，預期股東權益報酬率（ROE）的擴張將提升所有業者的整體估值。其中首選股仍為華邦電，但落後股的旺宏、力積電等也有望趕上。

DDR3／DDR4方面，顏志天指出，近期注意到第一線買家在今年1月更積極採購DDR4，因此報價漲勢將延續至第2季，同時台灣主要的DDR4供應商將更進一步提高出貨量。

其中第1季的漲價幅度有望達50%，並持續到第2季，同時這將使產能從DDR3轉向DDR4，導致目前高密度DDR3嚴重短缺。因此，DDR3業者也有望跟上此波報價上漲潮。

NOR Flash部分，顏志天說，今年第1季價格漲幅達20%至30%，且第2季還有上行空間，漲價能見度甚至延伸到下半年。且根據觀察，美國主流供應可能縮減產能，為台灣廠商進一步切入AI伺服器市場提供機會。

南亞科 華邦電

延伸閱讀

南亞科、廣宇法說 展望聚焦

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

馬年喝什麼？大摩、格蘭多納、到班瑞克 威士忌新春限定酒禮一次看

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

相關新聞

費半點燈 台股攻向32K…預期將帶動科技股往上衝

美股上周五（16）日雖受聯準會新任主席人選洗牌等因素影響中，行情由紅翻黑，但費城半導體指數受惠AI強勁需求，表現一枝獨秀...

台積法說報喜…台股勁揚創高 千張大戶掃貨八檔

台股上周一路驚驚漲，周五（16日）更在台積電法說後利多、台美關稅談判取得突破性進展推升下大漲598點，帶動全周勁揚1,1...

AI需求強勁…台股目標指數 將上修至37,000點

AI需求強勁，台積電交出亮麗的全年展望，外溢效應激勵多家大型法人機構醞釀大舉上調今年台股企業獲利至5.2~5.4兆元，年...

蔡明彥專欄／汽車零組件、航空股 重振旗鼓

台股元月行情一如群益投顧去年11月外銷訂單發布時的判斷，在AI持續熱絡以及外資回補權王台積電之下大漲，截至上周為止已上漲...

大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

摩根士丹利（大摩）證券於最新出具的「大中華半導體」報告中指出，舊世代記憶體目前沒有理由轉向悲觀。受惠產能轉向HBM，預估...

一周盤前股市解析／先進製程、衛星航太 吸睛

台股上周五（16日）在台積電營收、財測驚豔市場，加上台美關稅談判底定、關稅確定下調的雙重利多挹注下，帶動指數一度大漲逾6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。