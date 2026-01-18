看旺舊世代記憶體 大摩：記憶體缺口近一步擴大 上調五台廠目標價

摩根士丹利（大摩）於最新「大中華半導體」報告中出具，舊世代記憶體目前沒有理由轉向悲觀，受惠產能轉向HBM，預估供需缺口將有望進一步擴大，因此再度上調華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普（6531）、力積電（6770）等五台廠目標價，並重申五檔「優於大盤」的評等。

目標價方面，華邦電從88元上調至130元；力積電從41元上調至56元；旺宏從48元上調至72.5元；愛普*從475元上調至555元；而南亞科則從198元上調至298元。

大摩認為，從去年開始的舊世代記憶體超級周期，將延續至2026年，且其上行空間將將有更大的可能。雖相關個股股價近期漲勢兇猛，不過仍認為還未到轉向看空，預期股東權益報酬率（ROE）的擴張將提升所有業者的整體估值。其中首選股仍為華邦電，但落後股的旺宏、力積電等也有望趕上。