兩大利多加持！台股多頭延續 投資人聚焦優質族群

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
兩大利多加持台股，法人建議投資人聚焦盤面優質族群。圖／本報資料照片
上周台北股市漲勢加速，上漲1119點、收在3萬1408點，再創新高，成交量有所回落，五日均量來到7100億，仍是熱鬧滾滾。永豐金證券表示，一是台積電法說出乎意外，加大了資本支出，顯示AI紅利誘人。另外則是台美關稅宣布底定。法人指出，利多效應下，台股有望攻堅，投資人可以聚焦相關優質族群。

針對AI前景，凱基投顧指出，AI訂單能見度已達2027年，結構性升級推動科技股盈餘連四年高速成長，突破傳統硬體僅2~3年高增速的周期限制，展望即到來的財報季，將延續正向的盈餘上修循環，並支撐台股維持中長期多頭。

至於台美關稅底定，永豐金證指出，美國關稅裁決未定，市場還需等待，避開風險。總結而言，AI發展得到台積電的確認，而且有台美關稅協議利多，利多雲集但是投資人應放慢腳步。本周指數區間看2萬9500點至3萬2000點。

凱基投顧認為，展望即將到來的財報季，在AI股訂單能見度提升與漲價缺貨外溢的背景下，企業財測仍有望持續上修，並為台股中長期多頭提供關鍵支撐；惟需留意，近期評價擴張速度偏快，短線震盪與技術性修正風險相對升高，短期宜聚焦於高殖利率與低基期個股，以提升防禦度；中期則建議耐心等待估值適度修正後，布局基本面強勁、能見度高的優質AI與低軌衛星族群。

另外，凱基投顧說，從台股走勢來看，指數在高檔區鈍化，只是利多不斷，指數繼續加溫，日KD來到80以上超買區已經快一個月，熱度已高，但是利多持續推升，不宜驟然定論，還是順勢而為。

凱基投顧 AI 台股 關稅 台積電

