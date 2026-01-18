台股周線連4紅 投顧：4因素助攻多頭格局

快訊

中央社／ 台北18日電

台股上周受權王台積電法人說明會激勵，創盤中及收盤新高，周線連4紅。投顧法人認為，在台積電調升人工智慧（AI）需求、資金面寬鬆、美股科技巨頭財報周、聯準會政策預期偏鴿等4大因素催化下，台股多頭格局確立，農曆年前有望挑戰32000點大關。

台股16日一度大漲664點，盤中最高衝上31475.22點，刷新歷史紀錄，權王台積電盤中觸1750元締造新天價；終場指數收在31408.70點，創收盤新高，上漲598.12點，漲幅1.94%，成交值放大至新台幣8233.61億元，創史上第2大量。台股上周上漲1119.74點，周線連4紅。

然而美股16日多數收黑，主要因為全球地緣政治不確定性高，投資人在指數創高後趨向保守觀望。道瓊工業指數終場下跌83.11點，或0.17%，收在49359.33點；標準普爾500指數下跌4.46點，或0.06%，收在6940.01點；以科技股為主的那斯達克指數下跌14.63點，或0.06%，收在23515.39點；費城半導體指數上漲90.108點，或1.15%，收在7927.406點。

統一投顧董事長黎方國接受中央社記者採訪表示，台積電法說會將AI相關需求的複合成長率，由原先預估的45%大幅上修到55%至59%，顯示AI需求不僅旺盛且持續加速，對於即將在1月陸續公布財報的美國科技股七大巨頭具有指標意義。市場預期大型科技股表現不俗，將帶動美台股市同步走強，台股在農曆年前有望挑戰32000點大關。

在宏觀環境方面，黎方國指出，1月下旬美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席人選預期傾向鴿派，加上日本維持偏寬鬆的貨幣政策，全球資金環境友善。此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期即將訪台參與活動，增添市場話題，有利科技股多頭情緒。

國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，台積電法說利多消化後，短期可能進入1至2周的震盪整理，這是「一日行情」後的正常能量釋放，反而是長線投資人的良好布局窗口。

蔡明翰也提到，本周將有大量ETF（指數股票型基金）除權息，預計釋出約400億至500億元現金股利，這筆資金回流市場後，有望加碼相關成分股，為大盤提供下檔支撐。

